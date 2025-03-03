Почему нам трудно рассмеяться от щекотания самих себя

При попытке пощекотать самих себя почти все люди не смеются. Так происходит потому, что мозг менее активно реагирует на прикосновения, которые человек производит сам, а также «предугадывает» результат таких действий. Об этом изданию Live Science рассказал Дэвид Иглмен, нейробиолог из Стэнфордского университета.

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Ученый объяснил, что мозг уже знает об ожидаемом, предсказуемом ощущении щекотки и «преуменьшает» его.

«Всякий раз, когда вы совершаете какое-либо действие, первичная моторная кора — часть мозга, отвечающая за передачу сообщения, отправляет копию команды — "эфферентную копию" — во многие другие области, чтобы подготовиться к сенсорной информации, которая вот-вот поступит», — объяснил Иглмен.

Также копии сигналов одновременно посылаются в соматосенсорную кору, которая обрабатывает поступающую сенсорную информацию, и в зрительную кору, отвечающую, соответственно, за восприятие визуальных сигналов. Это позволяет телу заранее «подготовиться» к прикосновению.

Отмечается, что люди воспринимают собственные прикосновения менее интенсивно, чем внешние. При этом такой эффект связан не с особенностями психологии — нейровизуализация мозга подтверждает, что орган слабее реагирует на ощущения, которые генерирует тело человека самостоятельно.