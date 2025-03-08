Что такое гештальт и зачем его закрывать
Выражение «закрыть гештальт» знакомо каждому, но не все знают, что именно оно значит. «Gestalt» в переводе с немецкого – это целостный, завершенный образ. Человеческая психика всегда стремится к его формированию. О том, почему гештальты важны для нашего ментального здоровья "Рамблеру" рассказала психолог Наталья Малахова.
Как формируется гештальт
Благодаря стремлению психики к целостности человек воспринимает сонату как связную мелодию, а не хаотичный набор звуков, книгу — как последовательность предложений, абзацев и глав, а не бессвязные буквы. В психологической терминологии это стремление называется «принципом холизма», и он является одним из главных в такой терапии. Гештальт-терапевт помогает человеку закрыть гештальты — неразрешенные ситуации из прошлого, которые мешают ему обрести целостность и создают проблемы в настоящем.
Представьте, что вы постоянно находитесь на сквозняке. Что бы вы ни делали, вы не можете ни на чем сконцентрироваться, потому что единственное ваше желание — избавиться от неприятных ощущений, которые доставляет этот сквозняк. Точно так же на человека влияет ситуация, которая по каким-то причинам не была завершена и волнует его, постоянно напоминает о себе: например, несостоявшийся разговор при расставании, нереализованная идея, которую очень хотелось воплотить в жизнь, невысказанная обида, любовь, внимание и чувство безопасности, которых не хватило в детстве. Все это — незакрытые гештальты.
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Как возникают незакрытые ситуации
Вся наша жизнь состоит из гештальтов, которые возникают, должны быть завершены (доведены до того самого «целостного образа») и разрушены, после чего появляются новые. Этот естественный ход событий называется в гештальт-психологии «цикл опыта» или «цикл контакта», и в идеальном варианте он выглядит так:
- возникновение потребности,
- поиск возможности ее удовлетворить,
- удовлетворение,
- присвоение опыта и выход из контакта.
Из-за страхов, внутренних ограничивающих убеждений, навязанных извне установок люди зачастую игнорируют свои потребности или подавляют их еще в зачатке. Это приводит к повышенной тревожности, чувству неудовлетворенности собой и своей жизнью, внутреннему напряжению. В итоге это может вызвать клиническую депрессию, психосоматические проблемы, когда из-за незакрытых гештальтов уже начинает страдать физическое тело. Конечно, в последнем случае важно прежде всего обратиться к врачу, но, если болезнь связана и с эмоциональным фоном, стоит поработать и с психикой.
Почему гештальты нужно закрывать
Чтобы человек перестал оборачиваться назад и смог двигаться вперед, осознавать и реализовывать свои желания, ставить перед собой новые цели и добиваться их, взять на себя ответственность за свою жизнь и стать ее свободным автором, нужно снять с себя груз незавершенных ситуаций.
Даже если кажется, что закрыть гештальт уже невозможно: например, в случае с разговором, который точно никогда не состоится, волнующую ситуацию можно воспроизвести и прожить по-новому в кабинете гештальт-психолога. Для психики нет разницы между тем, что происходит в реальной жизни и в воображении. Поэтому такая терапевтическая работа помогает приобрести качественно новый опыт, испытать чувство удовлетворения и завершенности.