Что такое гештальт и зачем его закрывать

Выражение «закрыть гештальт» знакомо каждому, но не все знают, что именно оно значит. «Gestalt» в переводе с немецкого – это целостный, завершенный образ. Человеческая психика всегда стремится к его формированию. О том, почему гештальты важны для нашего ментального здоровья "Рамблеру" рассказала психолог Наталья Малахова.

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Как формируется гештальт

Благодаря стремлению психики к целостности человек воспринимает сонату как связную мелодию, а не хаотичный набор звуков, книгу — как последовательность предложений, абзацев и глав, а не бессвязные буквы. В психологической терминологии это стремление называется «принципом холизма», и он является одним из главных в такой терапии. Гештальт-терапевт помогает человеку закрыть гештальты — неразрешенные ситуации из прошлого, которые мешают ему обрести целостность и создают проблемы в настоящем. Наталия Малахова Гештальт-психолог, специалист по экстренной психологической помощи

Представьте, что вы постоянно находитесь на сквозняке. Что бы вы ни делали, вы не можете ни на чем сконцентрироваться, потому что единственное ваше желание — избавиться от неприятных ощущений, которые доставляет этот сквозняк. Точно так же на человека влияет ситуация, которая по каким-то причинам не была завершена и волнует его, постоянно напоминает о себе: например, несостоявшийся разговор при расставании, нереализованная идея, которую очень хотелось воплотить в жизнь, невысказанная обида, любовь, внимание и чувство безопасности, которых не хватило в детстве. Все это — незакрытые гештальты.

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Как возникают незакрытые ситуации

Вся наша жизнь состоит из гештальтов, которые возникают, должны быть завершены (доведены до того самого «целостного образа») и разрушены, после чего появляются новые. Этот естественный ход событий называется в гештальт-психологии «цикл опыта» или «цикл контакта», и в идеальном варианте он выглядит так:

возникновение потребности,

поиск возможности ее удовлетворить,

удовлетворение,

присвоение опыта и выход из контакта.

Из-за страхов, внутренних ограничивающих убеждений, навязанных извне установок люди зачастую игнорируют свои потребности или подавляют их еще в зачатке. Это приводит к повышенной тревожности, чувству неудовлетворенности собой и своей жизнью, внутреннему напряжению. В итоге это может вызвать клиническую депрессию, психосоматические проблемы, когда из-за незакрытых гештальтов уже начинает страдать физическое тело. Конечно, в последнем случае важно прежде всего обратиться к врачу, но, если болезнь связана и с эмоциональным фоном, стоит поработать и с психикой. Наталия Малахова Гештальт-психолог, специалист по экстренной психологической помощи

Почему гештальты нужно закрывать

Чтобы человек перестал оборачиваться назад и смог двигаться вперед, осознавать и реализовывать свои желания, ставить перед собой новые цели и добиваться их, взять на себя ответственность за свою жизнь и стать ее свободным автором, нужно снять с себя груз незавершенных ситуаций.