Психолог ответил, как справиться с тревогой и апатией

С наступлением весны многие люди сталкиваются не только с радостью от теплой погоды, но и с внутренней нестабильностью. Клинический психолог Андрей Пилипенко рассказал о явлении, известном как «весеннее обострение», и о том, как его пережить.

© РИА "ФедералПресс"

По словам специалиста, весна может негативно влиять на психическое состояние из-за ряда факторов. Гормональные изменения, связанные с увеличением светового дня, могут вызывать у одних людей прилив сил, а у других – тревогу и дискомфорт. Социальное давление, связанное с ожиданиями перемен в это время года, также может усиливать чувство несостоятельности. Кроме того, весной чаще происходят рецидивы хронических состояний, таких как депрессия и тревожные расстройства.

Среди симптомов весеннего обострения Пилипенко выделил резкие перепады настроения, тревожность, апатию, проблемы со сном и физическую слабость. Чтобы поддержать себя в этот период, психолог рекомендует не перегружаться и соблюдать режим сна, питания и физической активности. Регулировка освещения и практики «заземления», такие как дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе, также могут помочь.

Андрей Пилипенко подчеркнул, что важно помнить: весна может всколыхнуть то, что пряталось подо льдом зимы, и это нормально – чувствовать дисгармонию в переходный период. Забота о себе – это необходимость, а не слабость, напомнил психолог в беседе с Инфо24.

Напомним, ранее москвичей предупредили о температурных рекордах на 8 Марта.