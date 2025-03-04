Ученые выяснили, почему стремление быть счастливыми делает нас несчастными

Специалисты из Южной Кореи и Канады провели исследование и узнали, почему мы чувствуем себя плохо в попытках жить счастливо. Всё дело в том, что это истощает нашу систему самоконтроля.

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В ходе новой научной работы учёные из Национального университета Чонбук в Южной Корее и Университета Торонто в Канаде обнаружили причину «парадокса счастья». То есть состояния, когда человек в итоге ощущает себя несчастным после попыток обрести счастье. Результаты этого исследования опубликованы были в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

Эксперты провели эксперименты с участием нескольких сотен человек. Сначала выяснилось, что чем люди сильнее пытаются быть счастливыми, тем реже они применяют самоконтроль. Из этого появилась гипотеза: самоконтроль и стремление к счастью конкурируют за один и тот же «источник» нашего психического ресурса.

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В последующих экспериментах эту гипотезу проверили, и она подтвердилась. Оказалось, что погоня за счастьем требует умственных затрат. То есть вы пытаетесь всё время почувствовать себя по-другому, а не плыть по течению. Это истощает способность человека делать то, что ему приносит счастье.

Вместо этого специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что у вас уже имеется, и принять это в качестве источника счастья.