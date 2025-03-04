Как сберечь семью и реализоваться в карьере

Современная женщина часто сталкивается с дилеммой: как построить успешную карьеру и при этом сохранить крепкую и счастливую семью? Психолог Майя Голубева в беседе с ИА RuNews24.ru дала практические советы, которые помогут найти гармонию между личной жизнью и профессиональной реализацией.

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«Совмещение семьи и карьеры – это сложная, но вполне выполнимая задача. Ключ к успеху – в логическом расстановке приоритетов, эффективном планировании и умении делегировать», – объясняет эксперт.

По словам психолога, в первую очередь стоит разобраться, что важнее всего для человека. Для этого стоит обсудить с партнером семейные цели и ценности. Эксперт советует определить, на каком этапе жизни находится человек, и на что он готов уделять больше времени и внимания.

Безусловно, стоит расставить приоритеты в карьере и в семье. А также помнить, что приоритеты могут меняться со временем.

«Составьте список дел на день, неделю, месяц, чтобы не пропустить важные задачи и правильно распределить время. Используйте методы тайм-менеджмента. Например, метод Помодоро: 25 минут работы, затем 5-минутный перерыв – в сумме одна "помидорка". Цикл состоит из четырех "помидорок", после которых делают 30-минутный перерыв. Или принцип Парето, когда 20% усилий дают 80% результата. Запланируйте время для домашних хлопот, занятий с детьми, свиданий с партнером и других семейных мероприятий. А еще делегируйте задачи на работе и не бойтесь просить помощи у коллег или подчиненных», – советует психолог.

Эксперт отметила, что для грамотного распределения сил, времени и баланса между семьей и работой, нужно распределять домашние обязанности между всеми членами семьи, включая детей. Также не стоит пренебрегать услугами помощников. Если есть возможность, то можно найти няню, домработницу или воспользоваться услугами доставки готовой еды.

При этом спикер настаивает: обсуждайте свои планы и проблемы с партнером, ведь поддержка и понимание друг друга – залог крепких отношений.

«Не всегда получается получить все и сразу. Будьте готовы к компромиссам и ищите решения, которые устраивают обоих партнеров. Конечно же, цените вклад партнера в семью и скажите ему об этом. Но не забывайте о себе, находите время для отдыха и восстановления. И самое главное – не вините себя за то, что не можете быть идеальной для всех. Примите свои недостатки и позвольте себе быть человеком. Идеальных мамы, жены и карьеристки не существует. Будьте собой и делайте то, что в ваших возможностях. При этом не берите на себя слишком много обязательств», – советует специалист.

По мнению психолога Майи Голубевой, совмещение семьи и карьеры – это вызов, но и возможность для личностного роста и развития. Главное – верить себе, любить своих близких и не бояться просить о помощи.