Ученые выяснили, сколько потребуется времени, чтобы выучить английский

Задумывались ли вы, сколько времени может уйти на освоение иностранного языка до уровня носителя или близко к тому? Ответ на этот вопрос кроется в таблице, которые составили британские специалисты.

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Поскольку изучение языка — процесс индивидуальный, то дальше речь пойдёт об усреднённых значениях. Также ориентация будет на общепринятые уровни А1-С2 и на изучение иностранного взрослыми людьми.

Ниже приведена табличка, где указывается примерное количество времени, которое взрослому придётся потратить за изучение языка. Однако это относится к носителям, которые используют латинский алфавит. Поэтому русским, например, придётся учить английский дольше.

Ещё один нюанс — это хороший уровень мотивации. Он тоже учитывается при изучении языка.

© Ferra.ru

Что касается материалов для обучения, то специалисты из Кембриджа имеют в виду обычные учебники. Если вы учитесь не по ним, то и время изучения языка может измениться. Кроме того, эксперты пишут исключительно про изучение языка с преподавателем. На 1 час работы с ним приходится 1 час домашней работы.

Наконец, таблица выше подразумевает, что вы занимаетесь английским в группе и с высококвалифицированным преподавателем.

В целом если ваш родной язык — русский или другой славянский, то с учётом всех факторов (включая жизненные обстоятельства) у вас на переход от А2 до В2 уйдёт около трёх календарных лет. С нуля до В2 — уже примерно четыре-пять лет, с А1 до С1 — пять-шесть лет, с В1 до С1 — три года.