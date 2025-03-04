Милонов назвал признак аморальных содержанок

Цветы подорожали, поэтому на 8 марта лучше не кичиться роскошью, и к тому же дарить не срезанные цветы, а растения в горшках, заявил в эфире НСН депутат Госдумы.

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Рост цен на цветы — следствие переустройства логистических цепочек и недостаточных мощностей отечественных производителей, при этом от покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Аналитики «Платформы ОФД» ранее заявили, что тюльпаны за год подорожали на 25% — до 2400 рублей за букет, а их продажи в преддверии 8 марта снизились на 4%. Милонов объяснил рост стоимости цветов переустройством цепочек поставки.

«Долгое время мы зачем-то покупали цветы в странах, которые ненавидят Россию. Сейчас поставки из этих государств сильно сократились, идет переустройство логистических цепочек, но наши производители пока что недостаточно сильно нарастили мощность. Ничего трагичного в этом не вижу: если сильно выросли цены, можно купить не 25 тюльпанов, а 15. Куда сильнее меня возмущают пользователи, которые выставляют у себя в соцсетях корзины с сотнями роз за баснословные деньги. Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задается совершенно ненужный тренд», — сказал Милонов.

Собеседник НСН призвал отдавать предпочтение цветам в горшках, выбирая подарок на 8 марта.

«Цветы, конечно, приятны для девушек, но не надо превращать это в безумие. Срезанные цветы — мертвые, они завянут через два-три дня, люди тратят деньги на умершую красоту. Я бы посоветовал дарить цветы в горшках — они живые и долго стоят», — подытожил он.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что за год цветы в России подорожали на 20-30%, на импортные экземпляры приходится более 50% рынка, они дорожают еще больше из-за таможенных пошлин. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».