Названа опасность перфекционизма для мужчин

Ученые из Турции выяснили, что уязвимый нарциссизм – форма нарциссизма, характеризующаяся неуверенностью и повышенной чувствительностью к критике – может способствовать развитию мышечной дисморфии у мужчин. Однако ключевую роль в этом процессе играет перфекционизм: именно стремление к недостижимому физическому идеалу связывает уязвимый нарциссизм с риском развития расстройства. Работа опубликована в журнале Clinical Neuropsychiatry (CN).

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Мышечная дисморфия, или «обратная анорексия», – это состояние, при котором человек одержимо стремится к большему мышечному развитию, даже если объективно он уже достаточно мускулист. Для таких людей характерны навязчивые тренировки, строгие диеты и, в некоторых случаях, использование анаболических стероидов.

В ходе исследования ученые опросили 135 мужчин, регулярно посещающих тренажерный зал. Участники заполнили анкеты, оценивающие уровень нарциссизма, перфекционизма и склонности к мышечной дисморфии. Анализ данных показал, что мужчины с высоким уровнем уязвимого нарциссизма чаще проявляют перфекционистские установки, что, в свою очередь, повышает их риск развития мышечной дисморфии.

При этом перфекционизм выступает как посредник: сам по себе уязвимый нарциссизм был связан с мышечной дисморфией, но эта связь ослабевала, если учитывать уровень перфекционизма. Это означает, что именно перфекционистское стремление к безупречному телу делает мужчин с уязвимым нарциссизмом уязвимыми к мышечной дисморфии.

Исследование также выявило, что 37,8% участников имели высокий риск развития этого расстройства. Эти мужчины чаще тренировались, но реже участвовали в соревнованиях, употребляли больше пищи и были более склонны к использованию пищевых добавок и стероидов.

Авторы исследования подчеркивают, что терапевтические подходы к борьбе с мышечной дисморфией должны учитывать перфекционистские установки и помочь мужчинам осознавать, что их стремление к идеалу может быть недостижимым и разрушительным.