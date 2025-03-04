Стало известно, как мечты о будущем помогают мозгу в принятии решений

Новое исследование опубликованное в журнале Brain Connectivity, показало, что умение мысленно воображать будущее снижает импульсивность и помогает принимать более взвешенные решения. Это может стать эффективным методом лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

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В исследовании участвовали 24 человека. С помощью функциональной МРТ (метод нейровизуализации активности мозга) ученые изучали, как меняются мозговые связи, когда человек мысленно переносится в будущее. Например, участники представляли себе событие, которое они ждут, включая детали — «Через год я открою свое маленькое кафе в итальянском стиле». Затем ученые анализировали, как такие мысли влияют на поведение и активность мозга.

Что показали результаты?

Люди стали менее импульсивными в принятии решений. Они легче принимали решения, выбирая между мгновенной выгодой и более значимым, но отложенным результатом. В мозге укрепились связи, помогающие обрабатывать важную информацию и контролировать поведение.

По словам соавтора исследования, профессора Стивена ЛаКонте :

«Когда люди учились больше воображать будущее, они начинали меньше ценить мгновенные удовольствия и больше строить долгосрочные планы»

Этот эффект объясняется явлением, которое называется «дисконтирование задержки». Оно означает, что люди часто хотят получить удовольствие здесь и сейчас, забывая о преимуществах, которые могли бы получить позже. Например, человек может выбрать выпить алкоголь, съесть вредную еду или просидеть допоздна, смотря сериал, вместо того чтобы думать о долгосрочных последствиях, таких как здоровье или финансовые сбережения.

Ранее уже было доказано, что эпизодическое мышление о будущем помогает людям с зависимостями, но новое исследование впервые показало изменения в связях мозга. Это открывает перспективы для разработки новых поведенческих терапий.

Первый автор исследования Джереми Мысловски отметил: