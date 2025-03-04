Семь способов быстрее забыть бывшего после расставания

Некоторым отношениям суждено закончиться, чтобы дать вам шанс найти своего человека. Рассказываем, как минимизировать период страданий после расставания и скорее вернуться к активной жизни.

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Отпустите

Золотое правило любых отношений: навязываться бесполезно — это не сработает. Если вас отвергли или же вы приняли принципиальное решение расстаться с партнером, важно друг друга по-настоящему отпустить. Основной подвох в том, что жаль может быть не столько отношения, сколько потраченного времени, сил, средств. Однако чем раньше вы начнете следующую главу вашей жизни, тем больше ресурсов останется при вас — прошлого не вернуть, но вы получили бесценный опыт.

Не придумывайте альтернативных концовок

Когда отношения закончились, не стоит на них тратить и «моральные» силы. Порой бывает трудно удержаться от сожалений и размышлений на тему, как могло бы быть, но не стало. История не терпит сослагательного наклонения, так что лучше фантазируйте о будущем и составьте образ идеального партнера, которого вам только предстоит встретить. А может быть, тот самый кандидат уже в вашем окружении и даже к вам неравнодушен?

Совершенствуйтесь

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Вы свободны. И это лучшее время для здорового эгоизма: можно спокойно сосредоточиться на себе без упреков и мук совести. Найдите в новом статусе плюсы и используйте время без отношений для работы над собой и «перезагрузки». Постарайтесь понять, чего вы хотите на самом деле, когда подстраиваться просто не под кого. И воплощайте свои мечты, не ожидая попутчика: любовь сама найдет вас в пути.

Избегайте контактов с экс-партнером

Даже если вы решили «остаться с друзьями», первое время контакты могут быть болезненными. Согласитесь, не слишком приятно в первых рядах узнать, что ваш экс-возлюбленный быстро нашел вам замену и счастлив (во всяком случае производит такое впечатление в соцсетях). Чтобы быстрее восстановиться после разрыва, нужно пойти на радикальные меры и оборвать все контакты до тех пор, пока упоминание бывшего партнера не станет вам совершенно безразличным. Отпишитесь или заблокируйте его во всех соцсетях и мессенджерах. Как вариант — смените номер телефона и электронную почту.

Не сидите в четырех стенах

Желание спрятаться от всего мира и побыть в одиночестве вполне естественно, только не позволяйте ему превратиться в принципиальное домоседство и закоренелую привычку. Иначе слишком легко скатиться в беспросветное уныние. Доказано, что прогулки на свежем воздухе положительно влияют как на настроение, так и на здоровье. Не сидите месяцами в четырех стенах — дайте себе несколько дней на горевание, а затем отправляйтесь на прогулку (как минимум в безлюдный парк), чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

Измените образ жизни

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Болезненным напоминанием о прошлом могут быть не только презенты от бывшего, но и привычный образ жизни. Вы то и дело будете вспоминать, что раньше многое делали вместе, и остро ощущать нужду в партнере. Вместо того чтобы провоцировать страдания прежней рутиной, составьте список всего, чем вы давно хотели заняться, но не решались из-за партнера. Возможно, он осуждал одно из ваших хобби или вам было неловко исполнить мечту из-за общего бюджета. Действуйте!

Создайте новые воспоминания

Лучшее противоядие от навязчивых мыслей о некогда близком человеке — это новые, яркие воспоминания. Если ничего не приходит в голову, обратитесь за помощью к друзьям или обратите внимание на экстремальные виды спорта. В мире существует множество вещей, которых вы еще не пробовали — от поездки на собачей упряжке до редких экзотических фруктов или мастер-класса по танго: осталось только дать волю фантазии и открыться новому. Вскоре вы удивитесь, что могли ностальгировать по отношениям, в которых были несчастливы.