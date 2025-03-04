Как не развестись из-за денег

Романтики говорят, что деньги и любовь — вещи несовместимые. Но если в начале знакомства мы и правда можем себе позволить на время забыть о финансовых делах, то когда речь заходит о совместной жизни и перспективах создания семьи, эти вопросы неизбежно придется решать.

Психологические исследования подтверждают, что счастье партнеров в отношениях во многом зависит от финансовой гармонии. В семейных парах серьезные разногласия по поводу финансов значительно повышают риск развода. И неудивительно, ведь деньги могут быть для нас символом статуса, комфорта, свободы, независимости, надеждой на будущее и даже основой нашей самооценки.

Предлагаем 10 признаков, которые помогут разобраться, какие правила и принципы важны для поддержания «финансового здоровья» в паре.

Признак 1. В счастливой паре обсуждают долгосрочные цели и находят компромиссы

Когда отношения выходят на серьезный уровень и речь заходит о создании семьи, обоим партнерам стоит обсудить свои долгосрочные финансовые цели и планы, чтобы привести их «к общему знаменателю». Полезно будет обговорить:

Карьерные планы, получение образования, возможность переезда в другой город или страну для работы или учебы.

Перспективы покупки жилья, другой недвижимости, автомобилей — возможно, в кредит.

Стратегию распределения доходов: какая доля будет уходить на текущие расходы, какая будет откладываться и инвестироваться.

Необходимость поддерживать финансовую подушку безопасности (запас денег на черный день, достаточный, чтобы обеспечить расходы на 3–9 месяцев) на случай потери источника дохода, тяжелого заболевания или других чрезвычайных обстоятельств.

Страхование жизни, имущества, приобретение полисов ДМС.

Расходы на будущих детей, в том числе на их образование.

Планирование пенсии.

Важность финансового планирования перед созданием семьи подтверждают и исследования: научные данные показывают, что разногласия в финансовых планах у супругов ведут к неудовлетворенности в отношениях.

Признак 2. В счастливой паре все деньги — общие

При переходе к совместной жизни паре предстоит решить вопрос: вести ли совместный бюджет или раздельный. Полностью совместный бюджет — удобный вариант, подчеркивающий максимальное доверие партнеров друг к другу. В России банки предлагают такую услугу, как совместные или семейные счета. Пополнять такой счет могут оба партнера, при этом каждый из них может получить для доступа к нему личную банковскую карту. Возможно установить и ограничения: к примеру, так, чтобы каждый из партнеров имел определенный лимит на ежемесячные расходы по счету.

Ведение общего бюджета имеет и другие преимущества. Данные исследований показывают, что пары, которые объединяют свои финансы и ведут совместный бюджет, более счастливы в отношениях и реже разводятся. Особенно это касается пар с низкими доходами.

«Финансовые организации предлагают несколько продуктов, рассчитанных на семейное использование. Например, можно приобрести не индивидуальный, а семейный полис ДМС, по которому смогут обслуживаться и родственники, включая маленьких детей, — напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. — Кроме того, часто работодатель одного из супругов, предоставляя ему ДМС, дает также возможность застраховать со скидкой и члена семьи. Также можно воспользоваться семейным банкингом — это комплекс услуг, который банки предлагают для групп родственников и близких друзей. В него могут входить общие счета и вклады, открытие детских карт, совместное управление расходами и программой лояльности».

Признак 3. В счастливой паре каждый партнер имеет и личные средства, несмотря на общий бюджет

При всех преимуществах общего бюджета желательно, чтобы у каждого из партнеров были и свои личные средства, которые он мог бы тратить по своему усмотрению, не чувствуя себя обязанным отчитываться за эти траты. Личные бюджеты (они могут составлять, к примеру, 5–10% от дохода, остальные средства идут на общий счет) помогают каждому из партнеров сохранять свое личное пространство, что важно даже в самых близких отношениях.

Признак 4. В счастливой паре не скрывают друг от друга важную информацию

Открытая коммуникация в паре — ключевой аспект любых успешных отношений. К сожалению, многим людям очень тяжело обсуждать финансовые вопросы со своим партнером, нередко эта тема становится настоящим табу.

Скрывая важную информацию, касающуюся денег, от нашего партнера (например, наличие кредитов, потерю работы, крупные незапланированные расходы), мы подрываем фундамент доверия в отношениях, создавая почву для будущих серьезных конфликтов. Эта проблема может быть настолько серьезна и опасна для будущего пары, что эксперты даже называют ее «финансовой изменой».

Это не означает, что мы обязаны согласовывать с близким человеком любые (даже небольшие) траты. Но все финансовые вопросы, способные значимо повлиять на наше будущее (крупные расходы, сделки с недвижимостью, оформление кредитов, серьезные инвестиции), стоит решать вместе.

Признак 5. В счастливой паре регулярно обсуждают текущую финансовую ситуацию

Коммуникация в отношениях — это не только отсутствие секретов. Ошибочно думать, что если сейчас в семье нет явных финансовых проблем, то и говорить не о чем. Как известно, проблемы всегда легче предотвращать, чем решать, а поэтому стоит проводить регулярные финансовые «собрания» — допустим, один или несколько раз в месяц. На таких семейных советах можно обсуждать текущую ситуацию и возможные риски, планировать расходы на ближайшее будущее.

Признак 6. В счастливой паре гармонично распределяют финансовые роли

Распределение финансовых ролей в отношениях во многом зависит от психологических особенностей партнеров и их типа финансового поведения. К примеру, долгосрочное планирование, инвестиции и поддержание финансовой подушки безопасности лучше поручить тому из партнеров, кто больше склонен к рациональному, аналитическому мышлению, ориентирован на будущее и избегает ненужного риска. Тот, кто более спонтанен, эмоционален и «живет сегодняшним днем», может взять на себя рутинные финансовые операции (оплата счетов, повседневные покупки), не требующие анализа и принятия серьезных решений.

В такой паре (с разной финансовой психологией) особенно важна хорошая коммуникация. Она поможет партнерам «сглаживать» финансовое поведение друг друга и избегать крайностей — как безрассудных трат, так и чрезмерной экономии.

Признак 7. В счастливой паре конструктивно обсуждают возникающие разногласия

Тема денег для многих людей весьма болезненна. Неудивительно, что конфликты на этой почве могут легко выйти из-под контроля и повредить отношениям с партнером.

Вот несколько советов, которые помогут обсуждать разногласия конструктивно, не допуская эскалации конфликта:

Избегайте обвинений в адрес партнера. Постарайтесь переформулировать все претензии в высказывания от первого лица, рассказав о ваших переживаниях. Пример: вместо того, чтобы говорить партнеру: «Ты опять потратил кучу денег на ерунду!», вы можете сказать: «Я очень беспокоюсь из-за того, что нам в последнее время не удается откладывать деньги».

Избегайте обобщений вроде «Ты всегда…» или «Ты никогда…».

Обязательно объясните партнеру свои потребности: «Мне очень важно, чтобы у нас был запас средств на черный день, без этого я не могу чувствовать себя спокойно».

Предлагайте конкретные, выполнимые решения: «Давай начнем откладывать деньги на черный день сразу после получки».

Признак 8. В счастливой паре не позволяют неравенству в доходах нарушать баланс в отношениях

Зачастую доходы партнеров могут значительно различаться. Нередко один из них посвящает себя домашнему хозяйству и воспитанию детей и вообще не имеет постоянного дохода. Значительное финансовое неравенство может привести к тому, что партнер с большим доходом получает явную или неявную власть в семье, а второй ощущает себя в подчиненном положении.

Исследования также подтверждают, что неравенство доходов может создавать напряжение между партнерами. Важно помнить, что партнер с меньшим доходом тоже очень многое вкладывает в отношения — особенно если занимается хозяйством и детьми (социологи называют это неоплачиваемым домашним трудом — полноценной работой). Не стоит забывать и про эмоциональный вклад — это любовь, забота и радость, которую двое дарят друг другу.

Признак 9. В счастливой паре избегают чрезмерных трат на свадебные торжества

Если пара наконец решила оформить отношения, может возникнуть искушение потратить на свадьбу имеющиеся накопления или взять крупный кредит, чтобы устроить масштабное торжество, от которого останутся незабываемые впечатления. Чаще всего это — не самая удачная идея, непомерные расходы могут грозить будущими финансовыми проблемами и, следовательно, напряжением в отношениях, способным привести к разводу.

Представления о том, что пышные торжества и дорогие свадебные украшения — доказательство любви, часто ошибочны. Проведенные исследования показывают, что обычно бывает наоборот — чем больше тратят пары на свадьбу и обручальные кольца, тем выше риск развода. Поэтому в большинстве случаев будет разумно ограничиться более скромными мероприятиями, а сэкономленные средства положить на накопительный счет, инвестировать или использовать как первый взнос по ипотечному кредиту для покупки своего жилья.

Признак 10. В счастливой паре с раннего возраста начинают учить детей азам финансовой грамотности

Некоторые родители считают, что с маленьким ребенком не стоит обсуждать финансы. Однако эксперты с этим не согласны. «Наши данные показывают: если родители начинают говорить с детьми о деньгах только в подростковом возрасте, они уже опоздали на несколько лет», — утверждает доцент отделения маркетинга в Школе бизнеса Росса (США) Скотт Рик (Scott Rick).

Проведенные Скоттом Риком и его коллегами исследования показали, что основы финансового поведения (в том числе склонность к безрассудным тратам или разумной экономии) закладываются уже в возрасте от 5 до 10 лет. Поэтому желательно еще до подросткового возраста начать говорить с ребенком о серьезном и ответственном отношении к деньгам.