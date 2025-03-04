Ученые выяснили, что заставляет человека верить в теории заговора

Британские ученые исследовали глубинную психологическую подоплеку склонности к конспирологическому мышлению. Результатами они поделились в Journal of Social Issues. Оказалось, веру в теории заговора разжигает обида.

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Теории заговора — альтернативные объяснения значимых событий, которые отвергают хорошо обоснованные объяснения в пользу неправдоподобных, нелогичных или фантастических тайных планов — становятся особенно популярными в смутные времена.

«Злобные психологические мотивы часто возникают, когда люди чувствуют себя в невыгодном положении, особенно в ситуациях неопределенности, угрозы или недооцененности», — объясняет старший преподаватель психологических методов исследования Дэвид Гордон из Стаффордширского университета в Англии.

И это порождает желание отомстить.

«Месть — это желание "уравнять правила игры", пытаясь унизить других, потому что кажется, что другого выхода нет. Теории заговора могут служить способом удовлетворить это желание — отвергая мнение экспертов и научный консенсус», — продолжает психолог.

В трех исследованиях с участием 1000 человек оценили, как обида взаимодействует с тремя основными предпосылками к конспирологическому мышлению:

потребностью в понимании мира (эпистемические мотивы), потребностью в безопасности (экзистенциальные мотивы) и потребностью в социальной значимости (социальные мотивы).

Как и ожидалось, более высокий уровень обиды сопутствует более сильной вере в теории заговора, а мстительность опосредует связь между этой верой и тремя установленными предикторами.

«Мы не утверждаем, что люди сознательно выбирают быть мстительными, веря и распространяя теории заговора. Вместо этого результаты показывают, что чувство неблагополучия в этих трех областях может спровоцировать общую психологическую — злобную — реакцию, которая делает людей более восприимчивыми к теориям заговора», — подчеркивает психолог Меган Бирни с педагогического факультета Бирмингемского университета.

Наиболее сильная связь была обнаружена между обидой и конспирологией в отношении неопределенности мира. Исследователи считают, что этот фактор можно компенсировать эффективной научной коммуникацией и медиаграмотностью в освещении сложных тем, направленном на противодействие дезинформации.

Кроме того, в борьбе с распространением конспирологических теорий необходимо учитывать социальные и политические условия, которые способствуют чувству отчуждения, неуверенности и конкуренции.