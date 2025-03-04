Чужое мнение важнее собственного: психолог перечислил 7 признаков низкой самооценки

На низкую самооценку могут указывать лишний вес и усталость. Об этом в своём телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

Психолог перечислил семь признаков низкой самооценки
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На низкую самооценку указывают ситуации, когда вы:

  • считаете чужое мнение важнее собственного и ориентируетесь на него;
  • не уважаете свой выбор и часто идёте на компромиссы, потому что не хотите кого-то обидеть;
  • не умеете говорить «нет» и соглашаетесь на всё, чтобы избежать конфликтов;
  • ставите равных выше себя, например, считаете коллег более профессиональными;
  • расточительно тратите ресурсы и не умеете отдыхать;
  • не ухаживаете за своим телом, не ходите к врачу, но можете сидеть на диетах;
  • постоянно думаете о том, что о вас думают другие, и ищете общественного одобрения.
Психология
Михаил Лабковский