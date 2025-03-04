Не надо стесняться: простые приемы для обретения уверенности в себе

Бывало такое, что идете по улице и невольно хотите стать невидимкой, автоматически втягивая голову в огромный шарф и стараясь не смотреть на прохожих? Неуверенность в себе влияет даже на походку и осанку, не говоря уже о нашей успешности и реализованности во всех сферах жизни, от деловой до личной. Клинический психолог Дарья Живина в беседе с WomanHit подчеркивает, что здоровая самооценка не является врожденной особенностью. Ее нужно нарабатывать самостоятельно. Если не хотите оставаться в роли «серой мыши», которая порой лишний шаг сделать боится, не верит в себя и считает себя заурядной личностью, то вот несколько действенных методик.

Замещаем негативные настройки

«Если мы ловим себя на мысли о том, что мы недостаточно в чем-то хороши или с чем-то не справимся, их желательно сразу ловить и осознанно замещать на позитивное подкрепление. Например, мысль, что 'я недостаточно хороша», следует заместить на то, что «я учусь, я развиваюсь, я сегодня хорошо выгляжу"», — советует психолог.

Лучше проделывать это замещение ежедневно, и постепенно негативные установки вытеснятся будто сами по себе.

Двигаемся и не сутулимся

Когда человек испытывает нехватку физической активности, страдает весь организм, и ментальная сфера в том числе. Если посещаете тренировки, сравните свое состояние до и после нагрузки, и поймете, что домой из зала вы идете с высоко поднятой головой, хотя «тащили» себя туда как на аркане. Стоит следить и за осанкой. Даже во время работы за компьтером лучше не сутулиться. Эксперт:

«Прямая спина — это залог не только физического здоровья, но и психологической уверенности в себе».

Фильтруем новости и информацию

Сегодня поток негатива, который льется из соцсетей и с экрана телевизора в наши головы, особенно ощутим. Стоит полистать ленту любого инфоканала, как окажется, что все вокруг слишком плохо и бесперспективно: инфляция, рост цен на самое необходимое, трагедии, авто- и авиакатастрофы. Если вам морально тяжело пропускать через себя такую информацию, отписывайтесь от подобных ресурсов. И телевизор лишний раз не включайте.

«Лучше быть подписанным на тех людей, те новостные каналы, которые подпитывают, а не забирают у нас позитивный настрой и энергию», — советует эксперт.

Медитируем и «правильно» дышим

Помните Сусанну из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? Каждый день, как мантру, она повторяла себе, как хороша собой, успешна и востребована среди кавалеров. И это работало. Позитивный настрой и уверенность помогут вернуть легкие медитации для снижения уровня тревожности.

«Хорошо развивает уверенность и снижает тревогу дыхания по тому же самому квадрату, когда мы выбираем любой предмет в прямоугольной или квадратной форме, и дышим от одного угла до другого, проводя так называемую незримую линию взгляда. Делать это нужно медленно, спокойно, отпуская негативный настрой и чувствуя, как расслабляется все тело», — рекомендует психолог.

Ставим ежедневные мини-цели

Искусство маленьких шагов и умения хвалить себя за выполненные задачи в конце дня — всегда залог более лояльного к себе отношения. Так вы будете наглядно доказывать себе, что не стоите на месте, что вы целеустремленная личность, способная и на гораздо большие свершения.

«Это могут быть 2—3 небольшие задачки в день, которые вы можете исполнить, не откладывая на потом. Вечером можно посчитать свои достижения за день, поставить галочки напротив тех, которые вы смогли исполнить», — поясняет Живина.

Получаем и дарим комплименты

Считается, что уверенная в себе женщина просто обязана уметь принимать похвалы. Не отмахиваться от них, краснея, а воспринимать, как само собой разумеющееся:

«Даже если вам кажется, что человек хвалит вас из лести либо в качестве манипуляции, примите эту похвалу, убедите себя, что вы действительно этого достойны».

Не забывайте и окружающих одаривать комплиментами. Самодостаточные личности всегда способны видеть и поощрять достоинства других, не зацикливаясь на себе.

Говорим громче

Привыкли «убавлять» голос и говорить максимально тихо? Значит пора заявить о себе миру более звучно. Само собой, на крик переходить не следует, но говорить громко — привычка уверенных в себе людей. Выработать ее не так сложно. Сразу увидите, что коллеги и знакомые начнут больше прислушиваться к вашему мнению, видеть в вас лидера. А это в свою очередь будет повышать вашу внутреннюю самооценку.