Что такое «наноотношения» и почему они в тренде

Секс-коуч Габриэль Кассель объяснила феномен так называемого «наношипа», или наноотношений — тренда, набирающего популярность в соцсетях. Ее мнение приводит издание Men's Health.

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К наношипам Кассель относит связь, которая иногда могут продлиться не дольше нескольких секунд.

«Краткий (взаимный!) секс глазами, который у вас был с незнакомцем в метро? Это наношип. Атмосфера флирта между вами и человеком, который в те же минуты заходит за кофе? Это тоже наношип», — объяснила она.

При этом она подчеркнула, что такие отношения никогда не заканчиваются ни свиданием, ни сексом.

«Как только наношип с кокетничающим незнакомцем переходит к обмену телефонными номерами, переписки, планированию свиданий или поцелуям, он перестает быть наношипом и превращается во что-то другое», — Габриэль Кассель, секс-коуч.

По словам коуча, раньше у этих взаимодействий не было определенного названия. Однако она уверена, что таким взаимодействиям нужно название, потому что они, несмотря на свою краткость, могут сильно влиять на жизнь человека.

Ранее к коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, возмущенная тем, что старший брат ее мужа мастурбирует в их доме, когда приезжает к ним в гости, и снимает это на видео. Грин заявила, что публикация подобных видео, снятых в доме автора письма, является грубым вторжением в ее личную жизнь.