Как узнать, пережили ли вы кризис среднего возраста

Хотя кризис среднего возраста часто преподносят в насмешливой форме, воспроизводя различные стереотипы, для многих это болезненный опыт.

Что приходит вам на ум, когда вы слышите «кризис среднего возраста»? Если вы думаете о спортивных автомобилях и пересадке волос, вы не одиноки. Хоть это и клише, в них есть доля правды.

Конечно, все не совсем так, как показано в фильмах. Кризис среднего возраста — это реальный и интенсивный опыт, который в какой-то момент переживают многие люди, особенно мужчины. Столкнувшись с течением времени и осознанием своей смертности, многие пересматривают свои достижения, подводят итоги того, что они уже сделали и чего еще не достигли, и порой принимают радикальные меры для осуществления своих мечтаний.

9 признаков того, что вы переживаете кризис среднего возраста

Хотя интенсивность симптомов такого кризиса может варьироваться от человека к человеку, некоторые классические признаки, которые часто наблюдаются, включают:

Грусть и сожаления

Вы можете вспоминать упущенные возможности, как в личной, так и в профессиональной сфере, что может привести к сильной неудовлетворенности настоящим и заставить вас упустить из виду положительные аспекты своей жизни.

Тревожность и мечтательность

Возможно, вам скучно или вы измотаны рутиной повседневной жизни, и вы начинаете представлять, какой была бы ваша жизнь, если бы вы пошли по другому пути, если бы вы устроились на другую работу, если бы вы выбрали другого партнера. Желание перемен затрудняет сосредоточение на настоящем.

Раздражительность

Если вы чувствуете, что принятые вами в прошлом решения ограничили вас, у вас, скорее всего, будут вспышки гнева , например, раздражение. для мелочей.

Ностальгия

Вместо того чтобы ценить настоящее, вы идеализируете прошлое, например, насколько активным вы были 20 лет назад.

Импульсивное поведение

Чтобы справиться с чувством неудовлетворенности, вы можете совершать крупные покупки или увеличивать потребление алкоголя. Импульсивность и недальновидность — типичные проявления кризиса среднего возраста.

Изменения сексуального влечения

У некоторых людей сексуальное желание усиливается, у других — ослабевает. Они также могут думать об измене или уже изменили, поскольку сомневаются в своих отношениях. Влечение к более молодым партнерам может быть связано с личной неуверенностью в себе по поводу течения времени.

Сосредоточенность на изменениях

Человек, переживающий кризис среднего возраста, сосредотачивается на несчастье, которое он испытывает в настоящем, поэтому он желает и стремится к переменам, например: через новые отношения и деятельность.

Перепады настроения

У некоторых людей случаются резкие и неожиданные перепады настроения: сегодня они могут быть замкнутыми и несчастными, а на следующий день — собираться на вечеринки и прогулки.

Отсутствие целей

Переживая кризис среднего возраста, мужчины могут почувствовать, что их способность достигать новых целей исчерпана, поэтому они перестают стремиться к чему-то новому.

Как справиться с кризисом среднего возраста

Изменения являются неотъемлемой частью жизненного опыта. Независимо от того, насколько это страшно или стрессово, важно научиться принимать это и жить с этим. Возможно, лучший способ справиться с кризисом среднего возраста — просто принять его . Кроме того, следующие стратегии помогут вам ориентироваться в бурных водах этого периода.

Для начала обратите внимание на свои эмоции , поскольку они отражают ваши важные потребности, и помните, что они не должны определять ваше поведение. Как только вы их поймете, вы сможете поделиться ими с другими, которые, в свою очередь, могут помочь вам справиться с ними. Не отрицайте то, что вы чувствуете, иначе вы можете ухудшить ситуацию. Кроме того, кризисы, хоть и неприятны, являются частью игры.

Хотя большинство людей способны справиться с кризисом самостоятельно, гораздо эффективнее иметь рядом с собой людей . Семья, друзья, эксперты — они могут стать вашими союзниками, уберечь вас от принятия поспешных решений и помочь вам найти свои цели или сосредоточиться на них.

Кроме того, попытайтесь изменить сложившееся у вас представление о течении времени и нормальном старении человека . Настройтесь на более позитивный лад и найдите примеры для подражания, которые будут вас вдохновлять.