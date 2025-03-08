Эмоционально недоступные люди: почему мы в них влюбляемся

Ваша склонность влюбляться в эмоционально недоступных людей может иметь глубокие корни. Хорошая новость в том, что от них можно избавиться.

«В них есть что-то особенное»

Вторые 24 часа без признаков жизни. Вы снова и снова смотрите на свой телефон в поисках пропущенного звонка или непрочитанного сообщения, но ничего не находите — и снова разочаровываетесь. Вы понимаете, что это бессмысленно: человек эмоционально недоступен. И все же, вместо того, чтобы «проиграть», ваше желание становится еще сильнее. И твое сердце бьется сильнее, когда он наконец вспоминает о тебе. Даже если признаки того, что он не испытывает к вам тех же чувств, очевидны, что-то внутри вас убеждено, что в нем есть что-то особенное — что-то, за чем стоит следить.

Вы злитесь на себя, но это ничего не меняет. Это не первый раз, когда вы влюбляетесь в человека, который не может ответить вам взаимностью, либо потому что он живет на другом континенте, либо потому что он находится в отношениях, либо потому что он даже не знает о вашем существовании! Для вас естественно стремиться к отношениям, которые с самого начала показывают, что они ни к чему не приведут. Вопрос в следующем: хотите ли вы перестать так себя чувствовать?

Как долго вы будете продолжать любить эмоционально недоступного человека?

Психотерапевт и автор бестселлеров Филиппа Перри считает, что склонность влюбляться в эмоционально недоступных людей обычно берет начало в чем-то, что произошло в младенчестве или детстве, в периоде, когда родительская любовь является нашим личным раем. Если в течение этих лет, в течение которых формируется наше подсознание, мы испытали какое-то отторжение, весьма вероятно, что мы пытаемся навсегда излечиться от этой конкретной раны.

Перри говорит, что многие люди испытывают эмоциональную одержимость , используя термин «лимеренция» , который был придуман в 1979 году психологом Дороти Теннов. Это происходит, когда психически здоровый человек испытывает мономанию по отношению к другому человеку, часто непреднамеренно или совершенно непредсказуемо. Когда он оправляется от этого опыта, его жизнь возвращается в нормальное русло, пока он снова не становится одержимым другим человеком.

«Это, конечно, не любовь, — поясняет Перри, — Вероятно, это следствие того, как вы научились общаться и устанавливать связи с другими людьми, когда были младенцем или маленьким ребенком. Итак, на этих этапах был ли человек, которого вы хотели бы видеть в своей жизни, но которого вам не хватало? Родитель, который пренебрегал вами, или бабушка, которую вы обожали, но которая преждевременно умерла? В этом случае вы можете проецировать свою собственную радугу на объект своей «любви», как будто — вместе со всеми предыдущими объектами, которые вызывали у вас одержимость — они не просто люди, а боги на пьедестале, поскольку они представляют человека из вашего прошлого».

Отвлечение внимания от более глубокой проблемы

Итак, продолжает она, у вас, вероятно, есть открытые проблемы из младенчества или раннего детства, которые вы пытаетесь «закрыть» в настоящем, тоскуя по чему-то недостижимому. Как будто твоя душа говорит, что , может быть, на этот раз я смогу победить — хотя твоя логика подсказывает, что это будет катастрофой.

Перри описывает, как во время сеансов психотерапии она заметила, что люди склонны к навязчивым идеям и привязанностям, когда хотят отвлечь свое внимание — и свои мысли — от более глубокой проблемы. Поэтому мы, возможно, захотим избежать встречи лицом к лицу с горем или надвигающейся утратой. Возможно, нам нужно установить более глубокую связь с самими собой, но мы не можем этого сделать , поэтому нам легче стремиться к более глубокой связи с кем-то, кто не может нам ее предложить.

«Если вас что-то беспокоит, но вы не готовы с этим столкнуться, назовите это и признайте — это не будет так ужасно, как вы боитесь. Когда вам удастся создать свою историю, вам будет легче отделить то, кем вы являетесь, от вашей одержимости», — говорит Перри.

Вы сделаете это, наблюдая за своими навязчивыми мыслями и чувствами, объясняя их себе, но в то же время понимая, что все это — не вы.

«И если процесс кажется вам слишком трудным, сложным или одиноким , если вы не хотите утомлять или беспокоить своих близких постоянными разговорами обо всем этом, вам может помочь психотерапевт », — добавляет он.

И он заключает: