Психолог раскрыл причины поведения жертв мошенников

Жертва перевела 7 миллионов мошенникам, пенсионерка лишилась накоплений из-за действий аферистов, мужчина «проинвестировал» 3 миллиона рублей – подобные заголовки можно увидеть в СМИ каждую неделю. Мошенники весьма активны в своей незаконной деятельности, и несмотря на огромное количество предупреждений как на страницах СМИ, так и в сводках полиции, россияне продолжают отдавать накопления злоумышленникам. Юридическая сторона дела безусловно важна, однако не менее важна и психологическая. Что именно чувствует человек, когда понимает, что стал жертвой мошенников? Почему в момент общения с аферистами разум будто затуманен? Можно ли помочь самому себе в моменты отчаяния? Обо всём этом корреспондент ИА DEITA.RU побеседовал с психологом Надеждой Спициной.

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Специалист отмечает, что в настоящее время большое значение имеет осознанность – способность отдавать себе отчёт в том, что сейчас происходит и почему это происходит. Речь идёт о контакте человека с реальностью и способностью её анализировать. Немаловажное значение имеют и электронные устройства – сейчас в разгаре эпоха, когда современный электронный гаджет есть даже у ребёнка.

«В современном мире внимание людей в большей степени находится либо в виртуальном пространстве (гаджеты), либо направлено в прошлое/будущее. Многие мошенники действуют, уводя наше внимание из настоящего момента в будущее время. Здесь есть 2 направления: либо они рисуют светлое будущее, подкрепляя картинку яркими эмоциональными образами, либо, напротив, говорят о мрачных перспективах, если вы не совершите то или иное действие (чаще всего, перевод денег, либо передача пароля). Таким образом, наш фокус внимания находится не в настоящем, где мы способны чётко понимать, что сейчас происходит и критически оценивать ситуацию, а в будущем, которого в реальности не существует», – отмечает Надежда Спицина.

Второй немаловажный момент – жонглирование эмоциями потенциальной жертвы, когда она общается с мошенником. Это позволяет злоумышленникам вывести человека из равновесия, когда он начинает мыслить менее рационально. И это – отнюдь не вина конкретного человека, его «глупости» или чего-то ещё. Это – механизм, отточенный тысячелетиями эволюции, подчёркивает психолог.

«Мошенники используют эмоциональные триггеры, за счёт чего активизируются определённые физиологические системы. Во время яркой эмоциональной реакции, как правило, происходит выброс «стрессовых» гормонов, поэтому организм вынужден угнетать деятельность систем, ответственных за анализ информации. Мы переходим сразу к действиям, это эволюционный механизм выживания», – отмечает Надежда Спицина.

Этого и добиваются мошенники! Они часами способны держать жертву «на телефоне»: те или иные лже-специалисты сменяют друг друга в виде собеседников, в зависимости от схемы обмана, удерживая внимание человека и не снижая его эмоциональное напряжение.

Увы, случается так, что человек отправляет крупную сумму мошенникам: переводом, или наличными через курьера. Нередки также ситуации, когда злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы, а деньги выводят на свои счета. Рано или поздно наступает момент, когда жертва осознаёт, что стала жертвой обмана. Какие процессы происходят в этот момент?

«Происходит небольшая пауза, которую можно соотнести со стадией торга. Как правило, именно в момент этой паузы возвращается критическое мышление, мы анализируем, что нам говорили, оцениваем собственные действия. И в какой-то момент приходит осознание, вместе с фазой агрессии. «Да как же я мог/могла на это повестись!». Агрессия эта чаще всего направлена одновременно на себя и на мошенников, но в большей степени на себя (при внутреннем локусе контроля – только на себя)», – говорит психолог.

Человек, осознавший, что стал жертвой аферистов, и представивший все последствия этого, может ощущать целый спектр чувств в том числе на физиологическом уровне. Психолог отмечает, что могут возникать такие ощущения, как учащенное сердцебиение, ощущение кома в горле, сдавливания в груди, «крутит» живот, волна холода, пробегающая по всему телу, резкая боль в висках и другие реакции. На эмоциональном уровне – сожаление, подавленное состояние и чувство вины.