Психолог предупредила мужчин о рисках делать предложение на 8 Марта

Предложение руки и сердца на 8 Марта может быть воспринято неоднозначно, сообщает NEWS.ru со ссылкой на психолога Дарью Яушеву. По ее словам, успех такого шага зависит от индивидуального подхода и характера девушки.

Специалист отметила, что плюсом этого поступка является то, что с большей вероятностью он станет сюрпризом. Однако минусы могут оказаться значительнее плюсов. По словам Яушевой, 8 Марта для многих — не просто романтический праздник, а день с феминистическим подтекстом. Также есть риск, что жест будет воспринят как недостаточно продуманный или лишенный уникальности.

«8 Марта — это отдельный праздник, девушки вкладывают в него разные смыслы, в том числе у него есть и феминистический подтекст. Это день борьбы за равноправие, против патриархальных норм, и может показаться, что предложение присоединяется к нему, а то и входит в противоречие.

Ранее Дарья Яушева назвала самые неудачные подарки на 8 марта. По ее словам, не стоит дарить подарки, которые могут обидеть. Например, абонемент в спортзал может быть воспринят как намек на лишний вес и призыв привести себя в форму. Неудачны и чересчур практичные подарки, такие как сковородки и бытовая техника

Ранее эксперты выяснили, сколько денег российские мужчины готовы потратить на подарок к 8 Марта. Данные опроса показали, что 45% из них намерены ограничиться суммой в 1 3 тысячи рублей, 20% − не более 5 тысяч. 16% опрошенных намерены потратить до 10 тысяч рублей и только 7% − более 50 тысяч. Женщины при этом рассчитывают на дорогие подарки. Более четверти россиянок (26%) хотели бы презент стоимостью более 50 тысяч рублей, а 14% − в ценовом диапазоне от 20 до 50 тысяч.