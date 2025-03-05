Психиатр рассказал, как бороться с агрессией в весенний период

Необходимо соблюдать режим сна, отказаться от употребления психотропных веществ и алкоголя, а также чередовать свои занятия.

Эмоциональное состояние может улучшить занятие спортом. В случае неконтролируемых проявлений гнева стоит обратиться за помощью к специалисту. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Относительно весеннего обострения, я не думаю, что алкоголь прямо категорически как-то на это может повлиять. В плане агрессии — в весенний период это возможно, но я бы не связывал это со временем года. Если агрессия — это просто желание кого-нибудь побить, условно говоря, но человек понимает, что нельзя накидываться на кого-то на улице, что за это будет наказание, либо что это в принципе нехорошо, то тогда можно пойти в спортзал и попробовать как-то разрядиться. Если это неконтролируемая агрессия, то тут вряд ли сам человек с этим может справиться. Если такие эпизоды уже были, то надо скорее идти за помощью к специалисту. Возможно, необходима какая-то терапия. Всё зависит от данного конкретного индивидуума, каких-то общих рекомендаций тут быть не может, кроме того, что: достаточное количество сна, избегать употребления психоактивных веществ, не злоупотреблять алкоголем, использовать релаксационные дыхательные техники, чередовать физические, эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, заниматься любимой работой, чтобы работа приносила удовольствие».

Ранее в Депздраве Москвы заявили, что весной не стоит «резко начинать новую жизнь». Приняв решение заниматься спортом, нужно начать с диспансеризации. Изнурительные тренировки для неподготовленного организма вредны.

Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.