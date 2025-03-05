Что такое «гилтриппинг» и когда уместно это слово

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «гилтриппинг», когда речь заходит о психологических манипуляциях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».

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Что такое «гилтриппинг»

«Гилтриппингом» называют психологическую манипуляцию, во время которой один человек сознательно пытается вызвать чувство вины у другого для того, чтобы достичь своих целей. Существует также глагол «гилтриппить».

Слово произошло от английского выражения guilt trip, что переводится как «чувство вины». По сути, это эмоциональный шантаж, заставляющий человека чувствовать себя неполноценным и обязанным.

Когда уместно использовать

Важно понимать, что этот термин уместен в том случае, когда объект манипуляции не сделал ничего плохого, но ему внушают, что он совершил ужасный поступок.

Примеры употребления: