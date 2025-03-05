Психолог объяснила, как сделать комплимент искренним и запоминающимся

Комплименты могут укреплять отношения, но для этого важно учитывать искренность и конкретику. Об этом рассказала Юлия Даниелян, психолог Городского психолого-педагогического центра московского департамента образования и науки Москвы.

По словам эксперта, фальшивые слова могут вызвать недоверие и раздражение, тогда как искренние эмоции, напротив, способствуют укреплению доверия. Немаловажна и конкретность: обобщённые фразы теряют значимость, поэтому важно хвалить не только результат, но и усилия. Например, вместо «Молодец!» лучше сказать:

«Ты отлично справился, особенно впечатлил твой ответ на этот вопрос».

Психолог также подчеркнула, что комплименты должны учитывать индивидуальные качества человека. Например, вместо внешней оценки важнее отметить ум, доброту или настойчивость. Фразы вроде «Ты всегда поддерживаешь меня, и это очень ценно» помогают формированию позитивной самооценки и укрепляют личные связи, резюмировала эксперт РИАМО.

Врач назвал самый психологически сложный период жизни человека. Также семью из Новосибирска затравили за желание назвать ребенка Трампом.