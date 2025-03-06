Эксперты рассказали, как с помощью букета на 8 Марта передать чувства

Цветы издавна служили разными символами и посланиями, передавали эмоции, чувства и настроение. Каждый вид цветка, его форма и цвет, могут иметь уникальное значение. Эксперты рассказали, как с помощью букета на 8 Марта передать свои намерения и желания.

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Красные розы — самые популярные цветы. Они символизируют любовь и страсть. Цветы демонстрируют глубокую романтическую привязанность и сильные чувства.

Белые розы олицетворяют чистоту и невинность, поэтому их часто используют на свадьбах. Они также могут быть символом новой жизни.

Лилии в зависимости от цвета имеют разное значение. Белые — чистота и благородство, желтые — зависть или дружба, оранжевые — восхищение. Эксперты убеждены, что эти цветы способны передать очень широкий спектр эмоций, поэтому часто используются в букетах.

Тюльпаны — символ весны и обновления. Они выражают заботу и тепло. Красные цветы говорят о любви, а желтые олицетворяют радость, стремление к счастью и оптимизму, а также хорошее настроение.

Гипсофилы в разных культурах имеют свои значения. В контексте романтических отношений, они могут говорить об искренних и нежных чувствах, символизируя чистоту любви и доброту намерений. Букет отлично подойдет на ранних стадиях отношений, когда важна легкость.

Герберы символизируют невинность и чистоту, олицетворяя дружбу и счастье. Они подходят для поднятия настроения и создания позитивной атмосферы. По этой причине герберы часто дарят на день рождения или в качестве дружеского жеста.

Хризантемы имеют глубокое символическое значение. Например, в Китае цветы считаются символом долголетия и здоровья. В большинстве стран хризантемы демонстрируют уважение и искренние чувства. Они выражают теплые отношения и дружескую поддержку.

Пионы чаще всего ассоциируются с романтикой, любовью и нежностью. Они символизируют счастье, изобилие и процветание. В Китае пионы считаются «королевскими цветами» и символизируют богатство, честь и благополучие.

Эустома, набирающая все большую популярность, символизирует множество эмоций и значений, которые варьируются в зависимости от цвета. Цветок часто ассоциируется с любовью и нежностью, также он может означать преданность и искренность.

Розовые цветы ассоциируются с романтикой, нежностью и грацией, в то время как фиолетовые цветы могут олицетворять привязанность и преданность. Синие и голубые оттенки, хотя и встречаются реже, символизируют спокойствие и умиротворение, сообщает «Подмосковье сегодня».

Флорист Наталья Колганова рассказала, как выбрать качественные цветы на 8 Марта.