Дыхательные техники и другие эффективные методы борьбы со страхом

В современном мире наши страхи часто иррациональны. Из-за них мы не можем двигаться вперёд и достигать определённых целей.

© Ferra.ru

Существует несколько действенных способов борьбы со страхами.

Экспозиционная терапия. Она представляет собой постепенное привыкание. К примеру, если вы боитесь выступать перед большой аудиторией, то начните с малого. Сначала произнесите речь перед зеркалом, затем перед друзьями, потом на небольшом собрании и т. п.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Этот метод связан с изменением мышления. Он помогает заменить мысли типа «Если я ошибусь, меня осудят» на «Даже если я ошибусь, это нормально: все учатся».

Метод «Что самое страшное?" Вам нужно задать себе вопрос: «Что самое страшное может случиться?» Затем — представить это. Такой способ помогает снизить тревожность.

Дыхательные техники. Например, дыхание «4−7-8». Вдохните через нос, досчитав до 4-х, задержите дыхание и досчитайте до 7, а затем медленно выдохните через рот на 8.

© Davyd Bortnik

Метод «Парадоксальное намерение". Не избегайте страха, а постарайтесь его усилить. Допустим, если вы боитесь покраснеть на людях, то скажите себе, что постараетесь покраснеть ещё сильнее.

Визуализация успеха. Представьте, что всё прошло в итоге идеально. Наш мозг не различает воображаемый и реальный опыт, поэтому такая визуализация снижает тревожность.

Работа с телом. Справиться со страхами помогают йога, медитации, физические упражнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.