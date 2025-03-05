Сексолог рассказала, можно ли потерять чувствительность из-за вибратора

Бытует миф, что частое использование вибратора делает вагину нечувствительной. На самом деле вагина не утрачивает чувствительность, но нервная система может привыкнуть к определенному типу стимуляции, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

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«Есть даже термин – «синдром привыкания к вибратору». Это состояние, когда мозг настолько адаптируется к сильной и ритмичной стимуляции, что обычный секс без вибратора кажется менее ярким. Но это не навсегда. Если использовать только мощные вибраторы и не давать себе других видов стимуляции, тело может «запомнить» этот способ как единственный. Это не потеря чувствительности, а просто «привычка». Как если бы вы ели суп только ложкой, а потом дали вилку и растерялись», — объяснила сексолог.

По словам Карповой, чувствительность можно вернуть. Достаточно разнообразить стимуляцию.