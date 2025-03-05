Как заинтересовать партнера при знакомстве в интернете

В наше время многие знакомства начинаются в интернете: переписка в мессенджерах и соцсетях сближает людей, даже если они живут в разных городах. Однако превращение виртуального общения в реальные чувства требует смелости и искренности. Как сделать первый шаг и не остаться навсегда «виртуальными собеседниками», нам рассказала психолог Кристина Шайдуллина.

«Влюбленность может возникнуть мгновенно, а способность любить требует труда», — утверждал Эрих Фромм.

Онлайн-знакомства часто порождают «влюбленность в образ». Ведь в соцсетях люди стараются показывать свои привлекательные стороны, прикрывая комплексы и уязвимость. Иногда созданный имидж даже не имеет ничего общего с реальностью. Но надо понимать, что таким образом вы рискуете навсегда остаться в сети и не построите настоящих отношений.

«Настоящее сближение рождается там, где есть искренность, открытость и умение принимать другого», — подчеркивает Кристина.

Ниже — рекомендации нашего эксперта, которые помогут вам не застрять в бесконечной переписке и вывести общение в реальность.

Показывайте себя настоящего

Не гонитесь за идеальными фразами и красивыми фото (каким бы соблазнительным не казалось). Ошибки, юмор, непринужденный стиль письма — все это придает живости.

«Делитесь своими мыслями, интересами, переживаниями, спрашивайте о жизни собеседника. Когда человек видит настоящего вас, у него растет доверие и желание общаться», — рекомендует эксперт.

Реагируйте на эмоции

Согласитесь, если вы делитесь чем-то важным, приятно увидеть заинтересованность собеседника. То же самое работает и в другую сторону. Кристина:

«Если партнер по переписке делится радостью, искренне порадуйтесь за него. Если рассказывает о проблемах, проявите сочувствие и поделитесь свои опытом решения проблем».

Сухие ответы вроде: «Понимаю» или грустный эмодзи тут не помогут и не передадут ваших чувств. Покажите, что вы внимательно слушаете и готовы обсудить, поделиться своим опытом или просто выслушать.

Внедряйте голосовые и видеозвонки

Долгая переписка часто дает иллюзию близости, но мы не видим мимики и не слышим интонации собеседника.

«Предложите созвониться или встретиться онлайн по видео: „Мне интересно услышать твой голос, давай попробуем коротко пообщаться?“ Живое звучание голоса и жестов сближает быстрее, чем тонны текста», — уверяет специалист.

Ну а кроме того, вы убедитесь, что привлекательный мужчина, с которым вы переписывались долгими зимними вечерами, действительно тот, за кого он себя выдает, а не желающий развлечься 16-летний юнец, например.

Предлагайте реальную встречу

И да, когда общение становится регулярным и приятным, не затягивайте с предложением встретиться. Для первого свидания, конечно же, на нейтральной территории. Обсудите, какой формат вам ближе. Это может быть совместная прогулка, поход на выставку или посиделки в кафе.

«Главное — мягко объясните, что хотите увидеться и ощутить „живое“ присутствие. Если партнер волнуется или отказывается, узнайте, что мешает: страх разочаровать? Неуверенность? Спокойный разговор о причинах снизит напряжение», — советует психолог.

Уважайте личные границы

Не все люди готовы к быстрому переходу в офлайн. У кого-то нет времени, кто-то опасается реального знакомства. Кристина:

«Дайте собеседнику пространство, но и сами определите срок, насколько вы готовы ждать. Если складывается впечатление, что человек бесконечно 'кормит завтраками», поговорите напрямую: «Мне важно встретиться лично, как ты к этому относишься?»

Будьте увлеченными

Позитив и живая энергия притягивают. Расскажите о своих хобби, планах, делитесь интересными историями из жизни. Людям нравится ощущение, что вы горите чем-то, кроме сидения в телефоне. Старайтесь вдохновлять: «На выходных пробовал(а) новое блюдо, получилось необычно! А у тебя есть любимая кухня?». Или: «Сходила на каток. А тебе какой вид спорта нравится?»

Подготовьтесь к «эффекту реальности»

Увы, при личной встрече человек может оказаться вовсе не тем «принцем на белом коне», которого вы себе нафантазировали. Будьте готовы к тому, что манера говорить, мимика или привычки кавалера вас удивят (или не понравятся).

«Иногда первое свидание проходит неловко — это естественно. Дайте себе шанс узнать реальную личность, а не придуманную в фантазиях», — говорит наш эксперт.

Главное: действуйте. Онлайн-общение — хорошее начало, но развитие отношений требует выйти за пределы чатов. Пусть виртуальная переписка станет мостом к реальной дружбе или любви. Когда вы готовы быть собой и принимать другого без «виртуальных фильтров», у вас гораздо больше шансов создать крепкую и гармоничную связь.