Восемь привычек, которые помогут стать счастливее и здоровее

Решение изменить свою жизнь к лучшему порой не уходит дальше грандиозных планов. Предлагаем начать с малого: рассказываем, какие 8 элементарных привычек способны изменить вашу жизнь к лучшему в считаные дни.

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Заправляйте постель по утрам

Не стоит начинать день с того, чтобы оставить после себя хаос в спальне. Смятое одеяло создает ощущение беспорядка, на фоне которого вы будете собираться с мыслями, готовясь к новому дню. На первый взгляд, польза заправленной кровати неочевидна, но стоит внедрить эту мини-привычку, и разница станет очевидной. Всего пара минут — и вечером вы сможете вернуться в гораздо более уютную постель.

Начните утро на свежем воздухе

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Понимаем: выйти на прогулку в первые минуты после пробуждения — не то, о чем вы мечтаете с утра пораньше. Однако эксперты рекомендуют выйти из дома как минимум в первый час бодрствования. Владельцам собак обзавестись такой привычкой приходится в любом случае, а если у вас нет мотиватора-питомца, вашей целью может быть ближайшая кофейня или спортивная площадка. Пребывание на свежем воздухе создаст благоприятный эмоциональный фон, что в первой половине дня особенно важно.

Пейте достаточно воды

Питьевая вода обладает множеством полезных свойств для здоровья — от количества выпитого зависит работа суставов и внутренних органов, скорость выведения шлаков из организма, состояние кожи и многое другое. Пить больше воды — цель, которой сложно достичь без конкретики. Начните с того, чтобы бутылка всегда была под рукой, и, если вам сложно выпить необходимое количество, увеличивайте личную норму постепенно. К слову, даже чистая вода разная на вкус — просто найдите ту, что вам искренне нравится.

Делайте быструю растяжку каждый час

Любой, кто работает за письменным столом, знает, как быстро летит время: о том, что тело затекло, мы вспоминаем только когда встаем со стула спустя несколько часов. Небольшая разминка каждый час взбодрит вас и предотвратит застойные явления за счет улучшения кровообращения. Нет плохих вариантов гимнастики: даже 10 секунд движения лучше, чем ничего. В крайнем случае выполнить пару упражнений можно даже не вставая со стула.

Определите время «вне доступа»

Большинство взрослых приходят в ужас, когда видят отчет по экранному времени. Несмотря на скроллинг лент соцсетей, который присутствует в жизни большинства, использование гаджетов зачастую обусловлено необходимостью. Поэтому цель вроде «выходные без телефона» оправданно кажется трудновыполнимой. Чтобы улучшить качество жизни, не обязательно идти на радикальные меры. Просто определите время «вне доступа», например, два часа перед сном, когда вы не будете прикасаться к телефону, даже если очень сильно захочется. Или комнаты в вашем доме, где гаджеты под запретом — например, это могут быть кухня и спальня.

Каждый вечер перед сном читайте по странице книги

Сколько раз вы думали начать читать и откладывали эту идею на потом? Нехватка времени, усталость и прочие отговорки легко устранимы простой мини-привычкой: перед тем, как лечь спать, прочтите всего одну страницу. Мало того что вы незаметно для себя осилите приличный объем, такой подход станет отличной тренировкой для памяти. А если хочется прочесть еще пару страничек — не отказывайте себе в удовольствии. Главное, не забывать о минимальной цели по чтению.

Приучите себя делать вдох до того, как реагировать

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Часто мы жалеем об эмоциональных поступках и спонтанных решениях. Небольшой полезной привычкой станет спокойный глубокий вдох, который немного успокоит нервную систему и обеспечит вам несколько дополнительных секунд на раздумья. Так вы реже будете срываться на окружающих и улучшите отношения с близкими. Всего один глубокий вдох в эмоционально сложной ситуации творит чудеса!

Ведите дневник благодарностей

Пуская на самотек свои мысли и эмоции, вы рискуете зациклиться на негативе и упускать из виду то хорошее, что, несмотря ни на что, происходит в вашей жизни. Если вы пока не готовы к серьезной и регулярной саморефлексии, достаточно будет вести дневник благодарностей — кратко записывайте не меньше одной в день. Эта практика не требует много времени, но тренирует ваш мозг концентрироваться на позитиве, а значит, и высвобождает серотонин, который дарит нам чувство удовлетворенности и безопасности.