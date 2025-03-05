Ученые выяснили, как соцсети влияют на нашу психику и тело

Новое исследование показало, что использование социальных сетей способно вызывать физиологические реакции, напоминающие те, что возникают при сильных эмоциях или стрессе, сообщает портал Uhealthy.

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Британские ученые решили изучить, как просмотр ленты в соцсетях влияет на организм человека, и пришли к любопытным выводам. Оказалось, что во время такого занятия частота сердечных сокращений снижается, а потоотделение, наоборот, возрастает — это признаки глубокого погружения и возбуждения.

Для эксперимента ученые привлекли 54 молодых добровольца. Участников попросили в течение 15 минут листать свои ленты в популярных социальных сетях — пока исследователи с помощью электродов фиксировали изменения в их организме: пульс, потоотделение и другие показатели. Чтобы сравнить реакции, была создана контрольная группа, которая вместо соцсетей читала новостные статьи — материалы BBC или другие источники.

Неожиданные результаты

У тех людей, кто просматривал соцсети, наблюдались более заметные физиологические изменения, чем у читавших новости. Частота сердечных сокращений замедлялась, а потовые железы работали активнее, что указывало на состояние сильной концентрации. Но самое интересное началось, когда участников попросили остановиться и переключиться на чтение статей.

Их пульс резко подскочил, потоотделение усилилось, а многие пожаловались на тревогу и дискомфорт. Эти симптомы напомнили ученым реакции организма при отказе от кофеина или даже во время лечения зависимости от более серьезных веществ.

Близко к зависимости

Вопрос о том, можно ли назвать это зависимостью, остается открытым среди ученых, но они признают: популярные платформы типа YouTube обладают мощными механизмами, затягивающими пользователей. Бесконечная прокрутка видео, алгоритмы, подстраивающиеся под интересы, лайки и комментарии — все это создает эффект, схожий с привыканием. По разным данным за 2024 год, средний пользователь проводит в соцсетях около 145 минут в день, а короткие видео удерживают внимание до 70% дольше, чем традиционный контент.

Однако в отличие от наркотиков, соцсети удовлетворяют базовую человеческую потребность — общение. Они дают иллюзию связи, но не могут заменить живые разговоры или объятия. Исследователи сравнивают это с перееданием сладкого: вкусно и приятно, но в больших количествах вредно.

Взгляд ученых и статистика

Авторы подчеркивают: не стоит записывать соцсети во враги. Да, чрезмерное увлечение ими — например, 4–5 часов в день — может мешать учебе, работе или сну. Но большинство людей способны бросить скроллинг без ломки или серьезных последствий. Главное — соблюдать баланс и искать альтернативы: прогулки с друзьями, хобби, спорт. Особенно это важно для подростков, чья психика еще формируется.

В России, по данным ВЦИОМ за 2023 год, 67% людей старше 18 лет регулярно заходят в соцсети хотя бы на 1-2 часа, а среди молодежи до 24 лет — почти 90%. Эти цифры показывают, насколько глубоко соцсети вошли в нашу жизнь, и подчеркивают важность осознанного подхода.