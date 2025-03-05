Ученые выяснили, как соцсети влияют на нашу психику и тело

Как соцсети влияют на наше тело: неожиданные результаты исследования
Новое исследование показало, что использование социальных сетей способно вызывать физиологические реакции, напоминающие те, что возникают при сильных эмоциях или стрессе, сообщает портал Uhealthy.
Британские ученые решили изучить, как просмотр ленты в соцсетях влияет на организм человека, и пришли к любопытным выводам. Оказалось, что во время такого занятия частота сердечных сокращений снижается, а потоотделение, наоборот, возрастает — это признаки глубокого погружения и возбуждения.
Для эксперимента ученые привлекли 54 молодых добровольца. Участников попросили в течение 15 минут листать свои ленты в популярных социальных сетях — пока исследователи с помощью электродов фиксировали изменения в их организме: пульс, потоотделение и другие показатели. Чтобы сравнить реакции, была создана контрольная группа, которая вместо соцсетей читала новостные статьи — материалы BBC или другие источники.
Неожиданные результаты
У тех людей, кто просматривал соцсети, наблюдались более заметные физиологические изменения, чем у читавших новости. Частота сердечных сокращений замедлялась, а потовые железы работали активнее, что указывало на состояние сильной концентрации. Но самое интересное началось, когда участников попросили остановиться и переключиться на чтение статей.
Их пульс резко подскочил, потоотделение усилилось, а многие пожаловались на тревогу и дискомфорт. Эти симптомы напомнили ученым реакции организма при отказе от кофеина или даже во время лечения зависимости от более серьезных веществ.
Близко к зависимости
Вопрос о том, можно ли назвать это зависимостью, остается открытым среди ученых, но они признают: популярные платформы типа YouTube обладают мощными механизмами, затягивающими пользователей. Бесконечная прокрутка видео, алгоритмы, подстраивающиеся под интересы, лайки и комментарии — все это создает эффект, схожий с привыканием. По разным данным за 2024 год, средний пользователь проводит в соцсетях около 145 минут в день, а короткие видео удерживают внимание до 70% дольше, чем традиционный контент.
Однако в отличие от наркотиков, соцсети удовлетворяют базовую человеческую потребность — общение. Они дают иллюзию связи, но не могут заменить живые разговоры или объятия. Исследователи сравнивают это с перееданием сладкого: вкусно и приятно, но в больших количествах вредно.
Взгляд ученых и статистика
Авторы подчеркивают: не стоит записывать соцсети во враги. Да, чрезмерное увлечение ими — например, 4–5 часов в день — может мешать учебе, работе или сну. Но большинство людей способны бросить скроллинг без ломки или серьезных последствий. Главное — соблюдать баланс и искать альтернативы: прогулки с друзьями, хобби, спорт. Особенно это важно для подростков, чья психика еще формируется.
В России, по данным ВЦИОМ за 2023 год, 67% людей старше 18 лет регулярно заходят в соцсети хотя бы на 1-2 часа, а среди молодежи до 24 лет — почти 90%. Эти цифры показывают, насколько глубоко соцсети вошли в нашу жизнь, и подчеркивают важность осознанного подхода.