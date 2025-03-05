Сны о покойных: что говорят наши близкие с того света

Сновидения, в которых являются покойники — точно не к добру. Еще наши предки считали, что умершие никогда не приходят к живым просто так. Подобные сны трактовали как дурной знак, говорящий о том, что спящего человека зовут «на тот свет». Или же считалось, что видение предупреждает о грядущих бедах, болезнях. Наутро после такого сна мы часто чувствуем себя незащищенными, «разбитыми» и растерянными, внутренне вопрошая, к чему бы это.

Психолог Наталия Малахова в беседе с WomanHit призналась, что клиенты часто задают на сеансах вопрос о снах с умершими. Но как специалист, она не советует бояться увидеть покойных близких людей во сне. На самом деле, это не предвестник плохих событий, но знак о том, что ваше подсознание сигналит вам о неких неразрешенных внутренних проблемах.

Незакрытый гештальт

Это может быть любая незавершенная ситуация, связанная с умершим человеком. Неоконченный разговор, разорванные в пылу ссоры отношения, чувство вины или обиды. Нереализованная энергия накапливается внутри, но подавляется, не находя выхода.

«Даже если человек забывает об этом в какие-то моменты, она все равно будет проситься наружу, будет возникать вот эта вот потребность закрыть эту дверь, завершить цикл контакта с этим человеком», — поясняет психолог.

В гештальт-терапии для искусственного завершения контакта с покойными обычно используется действенная техника с двумя стульями. На один садится сам клиент, при этом представляя на пустом стуле напротив, своего родственника, друга, возлюбленного. Он начинает разговаривать с ним, как с живым, прислушивается к возможным ответам, переживает те же эмоции, что могли бы быть при диалоге в реальности.

«Это очень важно делать под руководством профессионала, потому что эксперимент довольно сложный для психики, но профессиональный гештальтерапевт способен провести эту практику так, что вы будете в ней максимально защищены», — предупреждает эксперт.

Впоследствии покойный будет все реже приходить во снах, а если и объявится, то прежнего чувства тревоги это не вызовет.

Близкая душа

В каждом из нас одновременно уживается несколько субличностей. В какие-то моменты каждая начинает проявляться сильнее обычного. В зависимости от этого мы можем быть агрессивными, сентиментальными, слабыми. В моменты уязвимости и переживаний человек может подсознательно искать поддержки. А если человек, который всегда вселял уверенность, успокаивал, поднимал вашу самооценку, уже ушел из жизни, мы начинаем подсознательно искать эту близкую душу.

«Допустим, перед какими-то важными переговорами, началом нового проекта человеку может присниться дедушка, давний друг, который был опорой. И вот из этого сна человек может получить вот эту вот энергию поддержки на психическом уровне. Проснувшись с утра полным сил, он будет визуализировать образ дедушки во время рабочих переговоров с партнером, с начальником, презентовать какую-то свою идею», — говорит Малахова.

Приближение важных дат

В терапии горевания подразумевается несколько стадий прохождения этого процесса, принятия, что родного человека больше нет. Но не стоит думать, что острое состояние депрессии не вернется спустя месяцы и годы, когда боль уже утихнет. Оно способно реактивироваться в определенные периоды. Например, приближается Новый год, который вы всегда встречали с близким человеком, день рождения, годовщина свадьбы. В такие моменты возможны сновидения, в которых вам является покойный.