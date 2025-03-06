Психолог рассказала, как оценить свою готовность к расставанию

Психолог и эксперт по кризисам рассказала, как понять, готов ли человек к расставанию. По словам Анны Айгининой, для этого следует задать себе несколько вопросов, сообщает «Вечерняя Москва.

Важно понять, почему появились мысли о расставании. Возможно, человеку в паре просто не хватает личного пространства, но решить эту проблему можно и без разрыва отношений.

Весомым поводом для расставания является отсутствие физической и эмоциональной безопасности. Если человек живет в тревоге и постоянно боится обидеть партнера «неправильным словом или поступком, то это не норма. Психолог подчеркнула, что отношения должны давать поддержку.

Также следует оценить, растет человек в этих отношениях или, напротив, деградирует. В здоровых отношениях партнеры не должны подавлять индивидуальность друг друга.

Эксперта посоветовала заранее представить картину расставания и оценить свои ощущения испытал ли человек при этом грусть или облегчение. Также можно составить список, где указать все плюсы и минусы отношений и посмотреть, чего оказалось больше.

Еще один действенный метод оценить ситуацию со стороны. Психолог посоветовала представить, что в аналогичную ситуацию попал другой человек, и дать ему какие-либо рекомендации.

Ранее психолог рассказала, как научить ребенка делать комплименты. Нужно объяснить, что это такое и чем комплимент отличается от лести. Комплимент должен быть искренним. Следует показать ребенку пример, поскольку дети учатся, глядя на взрослых. Если родители регулярно делают комплименты, то и ребенок начнет делать так же.