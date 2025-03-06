Психолог рассказала, какой секс приводит к долгосрочным отношениям

Любовь — чувство, которое не поддается логическому объяснению только на первый взгляд. На самом деле это в прямом смысле наука — результат сложных процессов и последовательности действий. Одна из составляющих — секс — важнейший ее аспект и основа, на которой и строится привязанность.

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По словам психолога и бизнес-тренера Татьяны Мужицкой, она происходит благодаря нейромедиатору — окситоцину, который часто называют «гормоном любви».

«У смеха, у слез и у оргазма один и тот же функциональный набор», — рассказала эксперт в научно-популярном документальном фильме «Где живет любовь?».

Однако чтобы добиться прочной привязанности, необязательно просто заниматься «красивым» сексом по несколько раз в день — как по расписанию. Напротив, по словам Мужицкой, спонтанный половой акт — лучший способ поддерживать качественные отношения. В таком случае внешний вид влюбленных волнует гораздо меньше, чем желание доставить друг другу удовольствие, — им удается «отключить голову».

«Самый крутой и прекрасный секс, который приводит очень часто к действительно долгосрочным прекрасным отношениям, потому что совпадает все, — это когда он спонтанный, несмотря на то что ты в походе, не мылись четыре дня, волосы грязные, носки… да пофиг! Потому что невозможно им не заняться. И вот это самая крутая штука, потому что прорвались сквозь голову. Потому что эти головные игры очень много вносят туда того, чего там быть не должно. Невротизма, то бишь», — объяснила эксперт и добавила, что природа «выравнивает» все сама.

Также в фильме «Где живет любовь?» эксперты — нейрофизиологи, физики, химики, физиологи и психиатры — отвечают на другие популярные вопросы о любви. Например, сколько времени нужно, чтобы почувствовать первые признаки влюбленности, можно ли влюбиться с первого взгляда, в чем польза ревности и на каком свидании лучше начать интимную близость.

* Запрещен в РФ.