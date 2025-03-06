Психолог предрекла мстительным людям проблемы со здоровьем

Повышенная злопамятность может сопровождаться эпилепсией.

Такой характер практически не поддаётся коррекции, об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Есть болезни такого регистра, как эпилепсия. И эпилептики считаются очень мстительными людьми, это уже психиатрическое лечение, медикаменты и так далее. Ещё есть люди, у которых характер очень тяжёлый, злобный. И такая черта в характере практически не поддаётся изменениям, настолько она уже стабильна. Содержание памяти таких людей занято негативом, нет места, чтобы поместить добрые воспоминания».

Ранее Манина рассказала о пользе «сказкотерапии» для взрослых. Упражнение позволяет через историю героя заметить собственные проблемы и переживания. Для его выполнения важно быть «начитанным» и обладать хорошим воображением.