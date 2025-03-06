Звезда фильма «Я худею» раскрыла секрет успешных свиданий

Российская актриса театра и кино Александра Бортич, которая также является звездой фильма «Я худею», раскрыла секрет успешных свиданий. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам артистки, чтобы свидания проходили хорошо, сначала надо поработать с психологом.

«Девочки, чтобы хорошо ходить на свидания, надо сначала прогуляться до психолога. Это сто процентов», — сказала артистка.

Ранее Александра Бортич опубликовала фотографию в соцсети, показав сценический образ с окровавленной ногой.

В 2023 году актриса рассказала о расставании с мужем-бизнесменом Евгением Савельевым. У экс-супругов есть общий сын Александр, который родился в 2020 году.