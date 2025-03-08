В Госдуме заявили о катастрофической нехватке «настоящих» психологов

На рынке преобладают «попсовые» специалисты.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нам катастрофически не хватает психологов. У нас очень много попсовых психологов, и они меня пугают. Но я говорю о настоящих психологах. О качественной подготовке специалистов в области психологии. К сожалению, мы отличаемся, у нас такой менталитет, что проще с другом, с подругой посидеть, поговорить за столом, порешать все дела. И дальше идти в жизнь с той же самой проблемой, но отважно поднятым забралом. Конечно, психология — это вот для меня, например, совершенно непонятная наука, но явно по статистике психологи могут и должны в некоторых случаях разобраться и помогать».

Ранее в Госдуме отвели практикующим психологам 5 лет на получение высшего образования. Парламентарии разрабатывают нормативно-правовую базу для пресечения деятельности «левых» организаций. Положения нового законопроекта в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» разъяснила депутат Нина Останина.