Психолог ответила, можно ли доверять партнеру после измены

Психолог Сальникова ответила, можно ли доверять партнеру после измены
Простить предательство со стороны близкого человека для многих является непосильной задачей. Клинический психолог Дарья Сальникова подчеркнула, что люди часто ошибаются, думая, что партнер изменил раз, значит, изменит и во второй.
Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз, — объяснила эксперт.
Она добавила, что никто не может знать будущее. По словам Сальниковой, люди, занимающиеся прогнозированием и додумыванием, наносят вред своей психике.
Брать на себя ответственность за предсказание будущего — очень небезопасно, в первую очередь для психики, потому что мы воспринимаем это как правду, опираемся на нее. А когда это оказывается на самом деле не так, то становится очень больно, — объяснила психолог.
Она подчеркнула, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя: доверять фактам, наблюдать и не делать поспешных ходов и решений, сообщает «Радио 1».
Измена в отношениях — удар, который разрушает доверие и причиняет боль возлюбленному. Психолог Майя Голубева объяснила, почему люди изменяют друг другу, можно ли простить измену и как справиться с предательством.
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