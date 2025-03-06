Психологи проверили эффективность тестов на основе двойственных изображений

Пара психологов из Великобритании проверила результативность личностных тестов на основе двойственных изображений. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.

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В последние десятилетия интернет заполонили двусмысленные картинки в сопровождении уверений, что по их первоначальному восприятию можно сделать выводы о психологических особенностях.

В действительности такие изображения публикуются почти всегда ради кликбейта, а авторы постов банально наживаются на наивных пользователях. Тем не менее до сих пор никто не удосужился проверить достоверность таких «тестов».

Исследователи набрали на краудсорсинговой платформе 300 человек, которым показывали четыре самые известные неоднозначные картинки: старая/молодая женщина, утка/кролик, тюлень/осел и ваза/лицо. Затем они прошли пять известных психологических тестов.

Обнаружена лишь небольшая связь между чертами личности и тем, как люди воспринимали изображение утки/кролика, а также старой/молодой женщины. Участники, которые первым увидели тюленя на изображении тюленя/осла, также определены как немного более интуитивные и спонтанные.

Однако в целом корреляция между восприятием двойственных изображений и чертами личности не выявлена.