Как обрести новую себя после разрыва с любимым

«Ты говорил: расставаться полезно. Вот я и ушла», — пела Ирина Аллегрова в своем хите «Транзитный пассажир». Кажется, она точно что-то знала об обратной стороне разлуки с любимым мужчиной. Сегодня считается, что разрыв отношений — это не конец света и серьезный повод впасть в депрессию на несколько месяцев. Наоборот, это шанс полностью переродиться, стать такой, какой и сама себя никогда не знала.

Никаких больше слез

Термин Glow-up (расцвет, трансформация) сам по себе не новый, но в последние месяцы активно используется при описании «правильной» техники расставания с бывшим партнером. Драгоценное время, которое женщины раньше тратили на самоанализ, горевание, апатию и, наконец, постепенное принятие ситуации и свалившегося на голову одиночества, теперь рекомендуется тратить более продуктивно.

Так, многие стали трактовать разрыв как сигнал к реализации давних идей и мечтаний, на которые не хватало сил в отношениях. Да-да, мужчина рядом — это не всегда опора и мотиватор, а иногда и якорь, который медленно, но верно тащит на дно. И вот, вместо поездки за город или изучения нового языка в выходной вы послушно сидите на диване и смотрите низкопробный сериал. Эксперты уверены, что glow-up станет спасением для сотен тысяч одиноких женщин (ну и мужчин тоже), которые не находят себе места после расставания.

Ты этого заслужила

Только представьте, что вы способны «провернуть», направив депрессивную энергетику в нужное русло. Можно сменить профессию, одним днем написав заявление об уходе с ненавистной работы и поступив в вуз на желаемую специальность. Сменить прическу и стиль одежды. Отправиться в путешествие, о котором грезили во снах. Заняться спортом и довести фигуру до такого совершенства, что ваш «экс» язык прикусит от восхищения. Но главное — вы делаете все это не ради того, чтобы он понял, кого потерял, пожалел, и начал вас сталкерить с букетами у подъезда. Трансформируйтесь в удовольствие и только ради себя любимой.

Glow-up — для всех

Кстати, тренд на glow-up применим не только к печальным ситуациям на личном фронте. Его вовсю практикуют и вполне счастливые в отношениях и браке женщины. Это более осознанная трансформация, когда человека толкает на изменения не что-то извне (стресс, страх перед будущим), а собственное подсознание. Например, от постоянных обещаний начать наконец бегать по утрам, вы переходите к делу. И втягиваетесь настолько, что уже не представляете утра без пробежки. По цепочке начинает улучшаться самочувствие, отражение в зеркале радует все больше, а самооценка растет с каждым днем.

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