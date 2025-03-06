Россияне не верят, что счастье приходит с возрастом

Большинство россиян не согласились с тем, что прочувствовать жизнь во всей ее красе и стать поистине счастливым можно после 45 лет, а молодость больше не является одним из самых счастливых периодов жизни. Такие данные показал опрос NEWS.ru, в котором приняли участие 1408 человек. Он касался проведенного по заказу ООН в нескольких странах исследования, выявившего кризис благосостояния и удовлетворенности молодежи.

За первый вариант ответа — «Да, подписываюсь под каждым словом» — проголосовали 24% респондентов. Второй вариант звучал следующим образом: «Не согласен, в молодости жизнь ощущалась ярче». За него высказались 48% опрошенных. Последний вариант — «Отвечу, когда исполнится 45» — набрал 28% голосов.

Согласно данным исследования ООН, если прежде молодость считалась самым счастливым периодом, а удовлетворенность жизнью снижалась в среднем возрасте, то сейчас тенденция изменилась, и люди становятся все более счастливыми с возрастом. Ученые связывают это с ростом популярности смартфонов, соцсетей и кибербуллинга, из-за чего молодые люди чаще сидят дома и не общаются с друзьями.

Ранее результаты опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» и Русской школы управления показали, что больше половины россиян, которые работают сверхурочно, признались, что чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем. Согласно документу, доля таких сотрудников составляет 62%.

До этого юрист Александр Южалин предупредил, что работа без выходных и регулярные переработки могут негативно сказаться на здоровье и привести к развитию профессиональных заболеваний. По его словам, предусмотренные Трудовым кодексом ограничения на количество часов переработки направлены на защиту работников от переутомления.