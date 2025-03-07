Зумеры завели опасную интимную привычку

Зумеры, то есть люди, родившиеся примерно с конца 1990-х годов до 2010 года, завели опасную интимную привычку. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на опрос компании Durex.

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По данным производителя контрацептивов, только 15 процентов жителей Великобритании этого возраста покупали презервативы в период с 2023 по 2024 год. При этом, уточняет издание, в августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о тревожном снижении использования презервативов и среди подростков (так называемое «поколение альфа»).

Специалист по половому воспитанию Шакира Скотт объяснила это стыдом:

«Очень стыдно заходить в магазин и брать презервативы. Девочки чувствуют, что на нее смотрят на кассе, как на проститутку».

Она обратила внимание на то, что в супермаркетах презервативы могут лежать рядом с тестами на беременность, что может усиливать ощущение стыда. Сьюзан Аллен, соучредитель бренда веганских презервативов, также отметила, что большинство реклам презервативов нацелено на мужчин, а это может вызывать неловкость у девушек.

Сексолог Эви Пламб, в свою очередь, порекомендовала девушкам носить презервативы с собой и не полагаться на то, что их принесет партнер.

«А если кто-то возражает против презерватива, вам, вероятно, не стоит заниматься с ним сексом», — заключила она.

Ранее стоматологи заметили, что у поколения зумеров перестали расти зубы мудрости. Специалисты объяснили это мягкой пищей и эволюцией.