Что такое «гостинг» и когда уместно это слово

Среди молодежи можно часто услышать слово «гостинг», когда речь заходит о взаимоотношениях людей. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое «гостинг»

«Гостингом» называют прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения причин. При «гостинге» письма и сообщения остаются без ответа, а человек буквально «испаряется». «Гостинг» считается неэтичным, так как у человека, которого «гостят», возникают негативные эмоции как из-за самого факта игнорирования, так и из-за непонимания причин, по которым с ним так поступают.

Название этого явления происходит от английского слова «ghost», что переводится как «призрак».

Когда уместно использовать

Слово часто используют в сфере романтических отношений, а также в отношениях работника и работодателя. Иногда его употребляют и в сфере дружеских и приятельских отношений.

Примеры употребления