Как медиаторы помогают разным поколениям наладить отношения

Разные взгляды на жизнь и воспитание, бытовые вопросы могут стать причиной разлада между близкими людьми. Медиатор семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елена Турлина рассказала "РГ", как вернуть гармонию в семью.

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Медиация - это процесс, в котором нейтральный посредник помогает сторонам мирно разрешить спор или конфликтную ситуацию. Специалисты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев удается достичь согласия между сторонами. Это особенно актуально в ситуациях, когда разногласия возникают между поколениями, например, между родителями и бабушками или дедушками. В более 70% таких случаев удается найти компромисс.

«Эффективность медиации заключается в том, что люди сами находят решение. Это особенно важно в семейных конфликтах, где необходимо сохранить теплые отношения», — подчеркнула Елена Турлина.

Москвичи Антон и Екатерина Антоновы - бывшие супруги, которые воспитывают двоих детей. После развода дети остались жить с матерью, и между Екатериной и матерью Антона, бабушкой детей Оксаной Васильевной, начались частые конфликты. Эти разногласия выливались в громкие ссоры, от которых страдали и взрослые, и дети.

Антон понимал, что конфликты негативно сказываются на психоэмоциональном состоянии детей. Когда ситуация достигла критической точки, он решил обратиться за помощью к медиаторам семейного центра.

«Раньше дети с удовольствием ездили к бабушке, но в последнее время стали находить причины оставаться дома. Говорили, что не хотят, чтобы мама и бабушка ссорились. Понимал, что нужно что-то предпринять для того, чтобы сохранить хорошие отношения между бабушкой и внуками. Но самостоятельно урегулировать эту ситуацию не получалось», — рассказал Антон.

Медиатор Елена Турлина сначала пригласила каждую сторону отдельно на встречу, чтобы понять чувства обеих женщин и их видение проблемы.

«Мы помогаем членам семьи осознать, что их конфликты вредят не только им, но и детям, которые видят ссоры. После медиативных встреч появляется возможность спокойно поговорить друг с другом», — пояснила специалист.

Затем она организовала совместную встречу, в ходе которой удалось выявить основные причины конфликтов и найти пути их решения. Ключевой проблемой оказались разные взгляды на воспитание детей. Екатерина как современная мама придерживается новых подходов. Уделяет внимание развитию самостоятельности и индивидуальности детей. Оксана Васильевна, воспитанная в более строгих традициях, считает, что внуков нужно держать "в ежовых рукавицах", поощрять послушание и придерживаться четкого распорядка дня.

«Благодаря медиатору моя бывшая супруга и мама смогли договориться. Они решили, что каждый будет принимать участие в воспитании детей, при этом никто не будет навязывать другому, как правильно это делать. Определили простые правила общения с учетом мнения детей. Теперь они сами решают, когда и как часто навещать бабушку. Ссоры прекратились, и нам, и детям стало спокойнее», — поделился Антон.

Профессиональные медиаторы играют ключевую роль в преодолении разногласий и поиске возможных точек соприкосновения. Когда в конфликтах каждый пытается отстоять свою точку зрения, медиация может стать надежным способом вернуть мир и гармонию в отношения.