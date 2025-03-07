Психолог объяснила, как справляться с хроническим стрессом

Стресс может стать причиной развития тревоги, депрессии и посттравматического расстройства. Он способен негативно влиять на продуктивность, социальную адаптацию и межличностные отношения человека. Однако в умеренных дозах, напротив, способствует профессиональному росту. Как справляться с хроническим стрессом, рассказала «ФедералПресс» магистр психологии Ольга Темирханова.

«В числе симптомов хронического стресса – постоянная усталость (даже после отдыха) расстройства сна, головные боли, напряжение в мышцах, ухудшение памяти, концентрации, апатия, раздражительность, агрессия», – рассказала Темирханова.

Психолог отметила, что хронический стресс сопровождается состоянием повышенной тревожности. Он сопровождается дисбалансом в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что приводит к истощению нервной системы, а также эмоциональной нестабильности и когнитивным нарушениям.

Эксперт отметила, что в борьбе с хроническим стрессом не существует универсального метода, каждый случай следует рассматривать индивидуально. Однако существуют общие рекомендации, которые могут существенно снизить его уровень.

На первом месте, стоит забота о физическом здоровье. Регулярные медицинские осмотры, сбалансированное питание, достаточный сон и физическая активность способствуют восстановлению нервной системы.

Темирханова объяснила, что планирование дня, чередование работы и отдыха, а также чёткие границы между профессиональной и личной жизнью помогают избежать эмоционального выгорания.

Справиться с тревожностью и компенсировать недостаток внимания поможет общение с близкими, участие в социальных группах, посещение психолога или психотерапевта.

Психолог сообщила, что техники релаксации, дыхательные упражнения, ведение дневника и снижение влияния информационного шума необходимы для поиска внутреннего баланса.