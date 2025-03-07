Женщины и мужчины рассказали о самых странных интимных желаниях партнеров

Женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Некоторые женщины рассказали, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.

«Была связанной в течение долгого времени и многократно используема в качестве игрушки... Муж достигал оргазма один раз, уходил по делам, возвращался и снова занимался со мной сексом... Так было около четырех раз, а потом наступало время обеда», — calicari пользовательница Reddit.

«Я полностью раздевалась для игры в медицинский осмотр. Было интересно увидеть, каково это, когда кто-то противоположного пола осматривает меня с головы до ног, будучи одетым», — Anarimus, пользовательница Reddit.

Один мужчина признался, что по просьбе женщины пил ее грудное молоко.

«У нее был сын трех лет, поэтому я был удивлен, что она все еще кормит грудью. Было приятно, сделал бы это снова», — Alistaire_, пользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что девушка заставляла его есть во время интимной близости.

«Девушка настояла, чтобы я съел сэндвич, пока она будет делать мне минет. Сказала, что ей нравится, когда крошки падают в волосы», — NightShroom, пользователь Reddit

Ранее люди, платившие за секс, рассказали о необычном полученном опыте. Один мужчина признался, что однажды отправился в массажный салон, чтобы проверить, действительно ли там делают эротический массаж.