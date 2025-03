Как городские магистрали разобщают людей

Американские автострады, построенные в середине XX века, действительно разделяют городские сообщества и ослабляют социальные связи. Это впервые количественно доказано в новом исследовании, проведенном учеными IT-университета Копенгагена и других исследовательских центров. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Автострады создают барьерный эффект на коротких расстояниях до 5 км, затрудняя контакты между жителями, живущими по разные стороны магистрали. Однако на больших расстояниях — более 20 км — автострады, напротив, помогают связывать районы.

«Если два человека живут по разные стороны автострады, вероятность их общения ниже, чем если бы дороги не было», — объяснил соавтор исследования Шандор Юхас, научный сотрудник Будапештского университета Корвинуса.

Чтобы измерить влияние автострад, исследователи совместили карту города с данными из социальных сетей. Они проанализировали географические данные и связи 1 миллиона пользователей X (Twitter) за 2013 год, определяя их место жительства и дружеские связи в городе.

Юхас признает, что данные из X не всегда точно отражают социальные связи, но даже в этом случае эффект разделения заметен. Наибольший барьерный эффект выявлен в Кливленде.

«В США автострады часто прокладывались через густонаселенные районы, разделяя их и способствуя социальному разобщению», — добавил Юхас. — «Например, знаменитая 8 Mile Road в Детройте до сих пор остается символом расового и социального разделения».

В последние годы власти США запустили программы по восстановлению городских сообществ, выделяя миллионы долларов на улучшение городской инфраструктуры. Однако эти инициативы, включая «Reconnecting Communities», недавно были отменены новым правительством США.