Как избежать конфликтов в парах с большой разницей в возрасте

Любовь не знает границ, однако большая разница в возрасте может повлиять на долговечность отношений. Психолог Лариса Фицнер рассказала «Вечерней Москве», с какими трудностями чаще сталкиваются пары в «неравном браке», и назвала условие, которое позволит сделать такие отношения крепче и ярче.

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По ее словам, разновозрастные союзы, особенно с разницей более 20 лет, вызывают множество вопросов, подвергаются сомнениям и нередко сталкиваются с осуждением. Опросы показывают, что сегодня общество становится лояльнее к различиям, будь то возраст, достаток, уровень образованности, вероисповедание, однако эти аспекты все еще связаны со множеством стереотипов, что и вызывает неприятие. Но цифры в паспорте не могут гарантировать счастья в отношениях. Разногласия случаются как у партнеров близких по возрасту, так и в союзах с разницей в 10, 15 или 20 лет.

«В моей практике были пары с разницей в возрасте в 30 и более лет. И у многих оказались прекрасные отношения. Несмотря на серьезное различие, люди хорошо дополнили друг друга», — сказала она.

Эксперт отметила, что отношения складываются из усилий, опыта и желания обоих партнеров. В счастливых разновозрастных браках мудрые мужчины дают правильные уроки своим женам, оказывают поддержку, помогают, делятся опытом, а порой и показывают, как можно добиваться успеха, создавая «крепкий тыл», который в дальнейшем становится прекрасной жизненной опорой.

Какие сложности поджидают пары с большой разницей в возрасте

Специалист объяснила, что большая разница в возрасте — не значит приговор отношениям. Неравный союз имеет такие же шансы на успех, как и десятки более классических. Но вступая в подобные отношения или уже находясь с партнером младше или старше себя, стоит внимательно следить за «слабыми местами» любого разновозрастного союза.

«В первую очередь пара должна быть готова к повышенному вниманию и критике. Окружающие и даже близкие люди могут не поддержать выбор. При любой возможности постараются его обсуждать, оценивать и выражать мнение путем осуждения. Важно не реагировать на чужие слова и реакции болезненно и не давать мнению извне повлиять на ваши чувства и выбор», — сообщила Фицнер.

По ее мнению, второе «слабое место» — общение и миропонимание. Старший партнер воспринимает мир и жизнь по-другому, многое кажется ему понятным и уже пройденным этапом, тогда как молодая избранница (или молодой избранник) смотрит на вещи с иного ракурса.

«Частая проблема таких пар в следующем: например, мужчина старше хочет проводить свободное время дома, в то время как его молодая жена хочет наслаждаться жизнью и постоянно куда-то ходить. Это первое распространенное разногласие», — говорит собеседница «ВМ».

Кроме того, как рассказала психолог, некоторым партнерам тяжело адаптироваться к жизни друг с другом. Для кого-то сама идея принять чужой распорядок и изменить свои привычки покажется неприемлемой, что станет поводом для множества конфликтов. Для решения разногласий такие пары приходят на консультацию, но чаще в кабинете оказывается только один из супругов. В большинстве случаев это женщины.

«Когда стиль жизни не выдерживает, терапия помогает перестроиться и найти комфортный для супругов выход. Хорошим решением станут обоюдное участие партнеров в жизни друг друга и поиск новых занятий. Если мужчина окажет поддержку, а женщина найдет увлечение или работу, такой брак будет более спокойным и стабильным», — считает Фицнер.

Третий момент касается сексуальности. Если партнеры столкнулись с неудовлетворенностью, важно обратиться к опытному психологу или сексологу. Специалист может подсказать неочевидные способы того, как преодолеть непонимание в интимных вопросах, добавила эксперт.

Как избежать конфликтов в «неравном браке»

Специалист заверила, что идеальная разница в возрасте относительна. И то, какого партнера мы выбираем, зависит от многих факторов. Например, молодые люди могут входить в отношения с человеком намного старше себя, так как финансовая стабильность или положение в обществе воспринимается своеобразным «гарантом счастья».

«Причин создания разновозрастных союзов очень много. К примеру, более зрелый партнер зачастую имеет крепкое положение в обществе, карьерные достижения или сильные качества. И это привлекает», — сказала она.

Стремление к зрелости — еще один фактор, который нередко соединяет партнеров с разницей в 15–20 лет. Такие отношения предполагают эмоциональную стабильность, уверенность и защищенность, так как за плечами избранника серьезный жизненный опыт. Однако рецепт счастливого союза кроется в одном: взаимопонимание, схожий взгляд на вещи, общие интересы и общие цели, отметила психолог.

«В семейной жизни хочется, чтобы партнер тебя понимал. Для каждой пары важны взаимодействие, общение, схожие интересы и общие увлечения. Именно общность позволяет сделать связь сильнее и крепче, и супругам важно найти в отношениях подобные точки опоры», — объяснила Фицнер.

Также эксперт порекомендовала разновозрастным партнерам чаще проводить время вместе, найти приятное увлечение и стараться больше присутствовать в жизни друг друга. Так, если в очередной вечер один хочет гулять, а второй — провести время на диване, можно пойти на компромисс и запланировать оба развлечения без споров и выяснений. Ведь ключом для преодоления различий в любом партнерстве являются доверительный диалог и стремление к пониманию.