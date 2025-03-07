Почему бывшие хотят вернуться

Психоаналитик Лодзь объяснила порыв вернуться к бывшим внутренней пустотой. Желание восстановить отношения с бывшим партнёром может быть вызвано сразу несколькими причинами. Например, невыносимым одиночеством или страхом потерять контроль над экс-возлюбленным. С чем ещё связано это явление — «Секрет» узнал у преподавателя Московского института психологии Анны Лодзь.

Почему бывшие возвращаются

Порыв вернуться к бывшему избраннику или избраннице может возникнуть из-за неосознанного желания заполнить внутреннюю пустоту, рассказала психоаналитик «Секрету».

По её словам, подтолкнуть к попытке вернуть экс-партнёра также способна страсть отомстить путём манипуляций и внушением чувством вины.

«Ещё один важный фактор — это неразрешённые конфликты и недосказанность, которые могут быть поводом для возобновления общения, но не обязательно отношений. Идеализация прошлого, забывание негативных моментов, также играют важную роль», — Анна Лодзь.

Правда ли, что человек хочет восстановить отношения

Желание бывшего возобновить отношения не всегда искренне. За ним могут скрываться попытки решить личные проблемы, компенсировать одиночество или неуверенность, предупредила специалист.

«Предлагаемая "дружба" часто служит инструментом контроля, манипуляции или жажды власти, а не истинного желания поддерживать дружеские связи», — пояснила она.

Поэтому такие предложения лучше всего рассматривать с осторожностью, анализируя действия, а не слова и оценивая их влияние на ваше эмоциональное состояние.

Почему бывшие хотят дружить

Под видом дружеского общения экс-возлюбленные могут получать эмоциональную подпитку, наблюдая за жизнью бывших, оказывать на них влияние и манипулировать их чувствами, отметила эксперт.

«Истинные намерения могут быть скрыты за завесой видимой доброжелательности, но целью часто выступает не поддержание дружеских отношений, а поддержание контроля и эмоциональной связи для удовлетворения собственных потребностей», — Анна Лодзь.

Как реагировать на желание вернуться

При желании бывшего вернуться следует оценить свои собственные чувства: дискомфорт может стать серьёзным сигналом, подчеркнула психоаналитик.

«Вспомните причины вашего расставания: решены ли проблемы? Изменился ли партнёр на деле, а не на словах? Соответствует ли возвращение вашим целям? Не торопитесь, дайте себе время», — посоветовала Лодзь.

Рекомендуется также установить чёткие границы и правила в общении. При этом решение должно основываться на вашем благополучии. Не бойтесь сказать «нет», добавила педагог.

Ранее «Секрет» писал, почему людей тянет следить за бывшими в соцсетях. Ответ можно узнать здесь.