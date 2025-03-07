Какие эмоции заставляют людей тратить много денег на вещи

Я шопоголик: эмоции, которые заставляют нас тратить много денег
«Еще вот это платьице, и ту красивую сумочку, и юбку. И туфли — ничего, что такая модель уже есть», — порой, возвращаясь с покупками из магазина, мы с удивлением смотрим на всю эту груду вещей.
Зачем мы это купили? Когда собираемся это носить? Почему приобретаем не такую уж нужную (а порой и ненужную) одежду на последние деньги, а то и в кредит? На самом деле, причины здесь глубинные — и разобраться в этом нам помогла Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.
Эмоции, которые приводят к дополнительным расходам:
Как уверяет наш эксперт, женщины часто приобретают нужные и ненужные вещи по психологическим мотивам:
- Это происходит из-за социальных стереотипов — они заставляют следовать моде и стилю, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих.
- Для многих шопинг давно стал привычным способом борьбы со стрессом и унынием.
- Стремление выразить свою индивидуальность через одежду и аксессуары, чтобы поднять самооценку, улучшить настроение и создать ощущение удовлетворенности.
«Сегодня женщина нередко слышит, что недостаточно стройна, молода, привлекательна, желанна. Современные женщины живут почти на грани психической травмы, находятся под постоянным давлением со всех сторон: билборды, соцсети, журналы, телевидение. Куда ни глянь — отовсюду дует один и тот же ветер. », — говорит Перукуа.
Блогеры и маркетологи уверенно раскачивают эту тему, апеллируя к различным женским фобиям. И менно женщины совершают львиную долю покупок потребительских товаров — почти восемьдесят процентов. Какие эмоции чаще всего являются причиной лишних расходов?
«Если отвечать односложно, то это чувство недостаточности. А если разобраться более подробно, то представительницы слабого пола боятся состариться, стать одинокими, нелюбимыми, ненужными», — отмечает наш эксперт.
Страх старения
Это реакция на возрастные изменения. Перукуа: «Он может проявляться в боязни потерять красоту, здоровье, независимость и социальные связи. Общепринятые стандарты, преувеличивающие отрицательные аспекты старения, только усиливают негатив». И мы спешим к косметологу, а то и пластическому хирургу, покупаем дорогие косметические средства в надежде на чудо, чтобы «замаскировать» следы времени.
Страх одиночества
Это распространенное чувство, проявляющееся в тревоге перед изоляцией и отсутствием поддержки.
«Оно может возникнуть из-за пережитых потерь, прошлых травм, а также под давлением общественного мнения. Данное состояние нельзя назвать безобидным — оно может вызвать депрессию и другие расстройства», — предупреждает автор тренингов по саморазвитию.
Страх потерять любовь близких
У женщин он возникает из-за травматичного опыта, низкой самооценки и потребности в признании. Нам кажется, что брендовые, модные вещи способны усилить нашу привлекательность в глазах окружающих.
Страх стать ненужной
Это чувство связано с неуверенностью в себе. Оно появляется на фоне неудач в отношениях, критики, чрезмерной зависимости от мнения окружающих.
Как избавиться от переживаний, провоцирующих лишние траты
Перукуа считает, что выйти из-под такого пресса раз и навсегда невозможно — каждая из нас постоянно чувствует его прессинг. Однако есть верный способ осознать эту манипуляцию. «Надо понять, что психологическое давление — всего лишь элемент маркетинга. Людям просто нужны ваши деньги, энергия, любовь и другие ресурсы. Они не придумали ничего лучшего, как манипулировать женщинами, чтобы получить желаемое», — говорит эксперт.
Вот что она советует.
- Прежде всего важно определите триггеры этих эмоций, будь то страх, стресс, скука или печаль.
- Чтобы нейтрализовать боязнь старения, примите его как естественный процесс, сосредоточьтесь на позитивных аспектах жизни, заботьтесь о здоровье и активно развивайтесь. Медитативные техники и работа с психологом также помогут вам открыть новые горизонты для личностного роста.
- Для контроля над страхом одиночества необходимо признать свои чувства, больше общаться, поддерживать контакты с близкими. Интересные занятия и правильный настрой позволят преобразовать одиночество в возможность для саморазвития.
- Чтобы не бояться, что вас разлюбят, надо повышать уверенность в себе и осознавать свои ценности. Важно создать здоровую атмосферу доверия с родными и друзьями — это снижает тревогу и укрепляет эмоциональные связи.
- Страх быть ненужной уйдет, если вы перестанете зависеть от мнения окружающих. Занимайтесь любимыми делами, улучшайте отношения с людьми и не забывайте о своем внутреннем комфорте.
- Поставьте перед собой цель: вместо покупок найти другой способ справляться с негативными переживаниями. Переключитесь на спорт, путешествия, увлечения, новые знакомства.
«Главный посыл в ситуации, когда все вокруг критикуют и чего-то требуют — „меня достаточно“. Именно об этом говорит популярная песня-мантра для женщин: "Я питаю себя добротой, я питаю себя любовью. Сравнения — отрава, сомнения — неправда. Ловлю эти мысли, сжигаю в огне. Меня достаточно», — говорит Перукуа.