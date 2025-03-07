Стало известно, одинаково ли мы видим красный цвет

Все ли воспринимают цвет одинаково? Новое исследование этого давнего философского вопроса, опубликованное в iScience, предоставило самые убедительные на сегодняшний день доказательства, что у людей с нормальным цветовым зрением действительно одинаковые субъективные ощущения цветов.

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Описать субъективные сознательные переживания словами крайне сложно, что затрудняет прямое сравнение нашей реальности с чужой. Исследователи стараются обойти это с помощью различных уловок.

Один из подходов, известный как реляционный метод, заключается в том, чтобы попросить людей рассмотреть взаимосвязь между понятиями. Например, большинство людей считают красный цвет противоположным зеленому.

«Наше восприятие красного цвета в некоторой степени характеризуется его отношениями с другими цветовыми ощущениями», — говорит Масафуми Оидзуми из Токийского университета в Японии.

В предыдущих исследованиях с использованием этого метода участников просили оценить схожесть пар цветов, а затем визуализировали эти цветовые отношения, отмечая положение каждого цвета. Сравнение этих положений — с допущением, что красный цвет одного человека совпадает с красным другого — дает некоторую информацию о том, как мы воспринимаем цвет. Однако, что важно, это не может полностью исключить возможность, что красный цвет одного человека может быть зеленым для другого, отмечает Оидзуми.

Он и его коллеги попросили 683 человека оценить схожесть пар цветов, выбранных из 93 уникальных оттенков, слегка различающихся по тону, яркости и насыщенности, по восьмибалльной шкале. Около трети участников были дальтониками, в основном с красно-зеленой цветовой слепотой, что позволило сравнить их восприятие с восприятием людей с типичным цветовым зрением.

Для каждого участника была составлена карта оценок схожести — причем, что важно, без обозначения цветов. Карты разных участников объединили случайным образом с использованием компьютерной модели, чтобы выявить реляционные структуры, не связанные явно с цветом.

Оказалось, на групповом уровне люди с нормальным цветовым зрением имеют одинаковую относительную цветовую структуру. По словам Оидзуми, это означает, что другие варианты, включая инвертированное восприятие цвета, маловероятны.

«Чтобы окончательно опровергнуть идею инвертированного восприятия цвета, нужны дополнительные исследования, но мы знаем, что движемся в этом направлении», — заявил профессор Нао Цутия из Университета Монаша в Австралия.

То же самое касается и дальтоников, несмотря на разную степень красно-зеленой слепоты. Цветовые структуры в целом схожи у всех участников, хотя, как и следовало ожидать, красный и зеленый им кажутся более близкими, чем людям с нормальным цветовым зрением.

Предложенный метод может быть применен для изучения других субъективных переживаний, таких как эмоции, звуки или тактильные ощущения, а также связей между ними. Это открывает новые возможности для исследований в области сознания и восприятия и может быть полезно в таких областях, как психология, нейронаука и даже искусственный интеллект.