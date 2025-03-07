Психолог ответила, как пережить потерю бизнеса

Жизнь — многогранна, потому иногда случается, что многие годы денежных, финансовых и моральных вложений, бессонные ночи и даже отложенные в долгий ящик личные планы могут перечеркнуться буквально в один день — день потери бизнеса. Вместе с психологом Аленой Никольской разбираемся, как пережить этот нелегкий период.

© Unsplash

Почему потеря бизнеса — личная катастрофа предпринимателя

Как принято говорить в народе: «от тюрьмы и сумы не зарекайся», никто в нашей жизни не застрахован от несчастий.

«Но бизнес ассоциируется напрямую с нашей реализацией, идентичностью и будущим. Это не просто болезненная ситуация, а психологическая катастрофа, способная привести к агрессии, депрессии, а в особых случаях, к потере смысла жизни», — объясняет эксперт.

Обратитесь за квалифицированной помощью

Самое важное и ценное для психологического комфорта — обратиться к специалисту, к психологу, ведь это именно тот человек, который точно понимает проблему и видит выход из ситуации.

«Важно помнить, что потеря бизнеса — это утрата, а с точки зрения психологии каждый из нас в такой момент должен прожить разные стадии. Потому, пожалуйста, прежде всего дайте себе время прожить эмоции и осознать что произошло», — говорит психолог.

Отгорюйте

Потеря бизнеса зачастую воспринимается, как смерть близкого человека. Это действительно очень важно для психики. Иначе, сложно будет справится с травмой потери. Можно попробовать выплеснуть гнев: купить какие-то простые, дешевые тарелки или посуду, пойти в безопасное место и перебить их все, выплеснув, через безопасное разрешение, весь свой негатив и все свои эмоции. Или как вариант, пойти в лес и прокричаться — выплесните все что накопилось. Боль, слезы, болезненный коктейль из обиды, похороненных надежд, боли, страха, какого-то всепоглощающего безумия.

Поставьте ситуацию на паузу

Жизнь продолжается, как бы банально это ни звучало. Это еще не поражение, не приговор, это возможность перегруппироваться, переосмыслить, переоценить и двинуться дальше.

Не так страшно, сколько раз вы падали, важно, сколько раз вы встаете. Вспомните какое количество успешных людей тоже проходили через потери, просчеты, предательство партнеров, банкротство и прочие неудачи.

Проанализируйте ситуацию

Когда эмоции немного улягутся, посмотрите на то что произошло, с разных сторон и попробуйте понять что конкретно стало причиной потери бизнеса. Это поможет не только извлечь урок из случившегося, но еще и определить как вернуть контроль и над ситуацией, и над своей жизнью.

При этом обязательно возвращайтесь в повседневную рутину. Вставайте в определенное время, умывайтесь, гуляйте с собакой, проводите привычные ритуалы. Это то, что поможет вернуть ощущение контроля над жизнью.

Обратитесь за поддержкой близких

Не закрывайтесь и обязательно поделитесь своими переживаниями с близкими и друзьями. Они, как никто другой, должны понимать что с вами происходит и поддержать так, как вам нужно. Когда вы поговорите с кем-то, люди могут помочь вам увидеть перспективу, что даст возможность избавиться от тревожности и найти ресурсы для следующих шагов. Первым из которых будет определение и построение новых целей, но это будет потом. Сперва дайте себе прийти в себя.