Жители России массово жалуются на работу

Многие не могут избавиться от навязчивых мыслей даже ночью. Исследование аналитиков платформы Superjob показало, что примерно 33% россиян часто видят во сне работу. В основном речь идёт о кошмарах, связанных со срывом дедлайнов или переговоров.

© Чемпионат.com

Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности:

«Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны», — говорится в исследовании.

Но есть и хорошие новости. В 2022 году на подобные сновидения жаловались 42% россиян, год назад показатель снизился на несколько пунктов, что позволяет сделать вывод об уверенном падении данной тенденции.